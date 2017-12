Îndatorarea, moarte sigură

Reprezentantul României la Fondul Monetar Internaţional (FMI), Mihai Tănăsescu, a declarat că România a dovedit deja că este capabilă să se împrumute de pe pieţele interne şi externe şi că nu mai are nevoie de un nou împrumut de la FMI. “Fac apel ca autorităţile să coopereze constant cu instituţiile financiare. Un parteneriat cu Comisia Europeană şi FMI este o ancoră suplimentară de implementare a reformelor de care România are nevoie”, a spus Tănăsescu. Acesta a precizat că un nou acord cu FMI ar ţine cont de nevoile României, de accelerarea reformelor structurale şi de îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor europene şi a adăugat că economia românească va trece pe plus în 2011 şi că ţara noastră va fi capabilă să-şi achite datoriile la timp, întrucât nu se mai află în situaţia din 1989. Cu toate acestea, Guvernul a aprobat, ieri, scrisoarea suplimentară de intenţie la acordul de împrumut cu FMI. Documentul relevă că Guvernul s-a angajat în negocierile cu FMI să concedieze 74.000 de bugetari până la finele acestui an, după ce a disponibilizat deja 27.000 de salariaţi, şi să renunţe la minim 15.000 de angajaţi din sectorul public în 2011. Totodată, executivul trebuie să menţină îngheţate pensiile în 2011, să elimine al 13-lea salariu, primele de vacanţă şi subvenţiile la încălzire, precum şi să revizuiască sistemul de asistenţă, Codul Muncii şi alte legi privind piaţa muncii, inclusiv pentru a „îmbunătăţi“ cadrul de negociere a salariilor. Guvernul s-a mai angajat că va creşte tarifele practicate de zece companii publice care înregistrează cele mai mari pierderi, inclusiv de CFR Călători şi CFR Marfă, Termoelectrica, Metrorex şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, că va elabora o ordonanţă pentru impozitarea averilor mari ale persoanelor fizice şi va extinde criteriile de definire a venitului impozabil, astfel încât să fie taxate toate câştigurile provenind din surse pentru care nu sunt acceptate scutiri. Lista cu obligaţiile executivului este mult mai mare, iar guvernanţii, în frunte cu şeful statului, se pare că vor să extindă acordul cu FMI astfel încât să îi aducă pe români la sapă de lemn.