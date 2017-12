Indemnizaţia de primar = ajutor pentru copii bolnavi

Primarul comunei Bărăganu, Titu Neague, a hotărât că banii pe care îi primeşte pentru acest post pe care îl ocupă ar putea fi o mană cerească pentru câţiva copii cu nevoi speciale din comună, care provin din familii fără posibilităţi financiare. Mai exact, de când a preluat mandatul de primar, de anul trecut, din luna mai, cei 1.400 de lei pe care îi primeşte lunar de la Primărie sunt donaţi unor familii care au copii cu probleme medicale. „Avem în comună câţiva copii care suferă de nişte boli cumplite, cum ar fi leucemia, de alte afec?iuni sau care au dizabilităţi. Eu nu am nevoie de banii pe care îi primesc de aici şi am zis că e mai bine să-i donez unor oameni care au mare nevoie de ei. Ajut familii care nu au bani pentru medicamentele copiilor sau pentru a-i întreţine“, a declarat Neague. El a adăugat că, în ultimul an, a ajutat în nenumărate rânduri cu sponsorizări şi sportivii din comună, la concursurile la care au participat. (I.H)