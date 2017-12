Indemnizaţia mamelor va fi reîntregită!

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a dat ieri asigurări că indemnizaţia pentru creşterea copilului va fi reîntregită în septembrie, după „tăierile abuzive din 2010”. „Indemnizaţia pentru mame este singura nerezolvată, pentru că ea a fost tăiată printr-un alt act normativ şi, din cauză că am intrat în vacanţa parlamentară, nu s-a mai putut lua în dezbatere. Vom relua demersurile şi, cu siguranţă, se va rezolva. Am încercat în două Comisii de muncă să trecem această iniţiativă, nu s-a putut - nu a fost cvorum, deşi ar fi fost posibil la momentul respectiv. În septembrie, în prima săptămână de lucru a Parlamentului, vom relua această iniţiativă parlamentară şi, cu siguranţă, se va aproba”, a spus Câmpeanu. Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale declara, în 14 mai, că va face o analiză privind posibilitatea revenirii indemnizaţiei pentru creşterea copilului la 85% din salariu. În 2010, odată cu tăierea salariilor bugetarilor, cuantumul indemnizaţiei de creştere a copilului a fost redus cu 15%, diminuare aplicată la suma rezultată din calculul a 85% din media salariilor pe ultimele 12 luni, stabilindu-se ca acesta să nu depăşească valoarea de 3.400 de lei. Ideea foştilor guvernanţi portocalii a atras oprobriul public. Mii de mame cu copii în braţe au protestat vehement împotriva ciuntirii alocaţiilor. Ulterior, Guvernul a decis să introducă o nouă formulă de acordare a indemnizaţiei pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011, prin care rămâne la latitudinea părinţilor decizia de a opta între două variante, una activă şi alta pasivă pentru creşterea copilului. Astfel, potrivit noului sistem, în cazul în care optează pentru un concediu pe o perioadă de un an pentru creşterea copilului, părintele primeşte o indemnizaţie lunară de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi un stimulent lunar de revenire pe piaţa muncii în valoare de 500 de lei. Dacă părintele alege perioada maximă de doi ani pentru creşterea copilului, se menţine cuantumul de 75% pentru indemnizaţia lunară primită, însă aceasta nu poate depăşi plafonul de 1.200 lei şi nu mai este acordat niciun stimulent pentru revenirea la muncă.