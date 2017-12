Indemnizaţia pentru concediu parental, 85% din venituri!

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă (OUG) care prevede acordarea unei indemnizaţii de creştere a copilului de 85% din media veniturilor din ultimele 12 luni, dar nu mai puţin de 600 de lei, cît este în prezent, iniţiat de 12 deputaţi şi senatori a fost adoptat ieri cu 171 de voturi „pentru”, niciun vot “contra” şi două abţineri. Potrivit prognozelor, pînă în 2054, în România vor fi mai mult cu un milion de copii, a spus Lavinia Şandru (PIN), unul dintre iniţiatorii proiectului, înainte de intervenţia Minodorei Cliveti (PSD), care a precizat că iniţiativa legislativă este o soluţie de moment şi că legea se aplică nu doar mamelor, ci şi taţilor, fiind vorba despre indemnizaţia pentru concediu parental. La dezbaterile în plen, care au avut loc la începutul săptămînii, proiectul a fost susţinut şi de ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, care a afirmat că efortul bugetar necesar pentru punerea în practică a iniţiativei este minim. „Am venit în plen ca să apăr această lege. (...) Nu cred că este un pericol pentru bugetul de stat”, declara ministrul Muncii. Potrivit deputatului independent Lavinia Şandru, proiectul propune o soluţie la problema demografică din România şi rezolvă, în acelaşi timp, o problemă de discriminare. “În prezent, legea în vigoare oferă tuturor tinerelor mame o indemnizaţie de 600 de lei, indiferent de contribuţia lor la bugetul de asigurări sociale. Noi propunem o indemnizaţie de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai puţin de 600 de lei, atît cît are indemnizaţia în acest moment. Cuantumul minim al acestei indemnizaţii poate să fie modificat printr-o hotărîre de Guvern, în funcţie de evoluţia indicatorilor economici”, a argumentat ea, arătînd că a supune la tratament identic persoane care se află în situaţii diferite înseamnă a le discrimina. “Toate mamele care cîştigă peste opt milioane de lei pe lună sînt discriminate, conform dispoziţiilor legii în vigoare”, a subliniat Şandru. Propunerea a fost susţinută şi de reprezentanţii celorlalte grupuri parlamentare, inclusiv de grupul minorităţilor naţionale, a cărui opinie a fost exprimată de Varujan Pambuccian. Deşi Ioan Oltean a declarat că deputaţii PD-L susţin iniţiativa, fostul ministru al Muncii, Gheorghe Barbu a solicitat retrimiterea ei la comisia de specialitate, arătînd că indemnizaţia pentru mame în perioada concediului maternal se acordă din bugetul de stat, şi nu din bugetul asigurărilor sociale. “Nu mai are nicio legătură indemnizaţia pentru creşterea copilului acordată unuia din părinţi cu nivelul contribuţiei, ci această indemnizaţie se suportă din bugetul de stat şi se adresează mamelor realizatoare de venit profesional. Dacă ar fi să fim corecţi, atunci nu numai că ar trebui să aprobăm această propunere, ci şi să o extindem la toate mamele din România, indiferent că lucrează în agricultură sau sînt casnice”, a spus el, criticînd şi “echitatea socială românească”. “Dacă 600 de lei este puţin, acest lucru poate fi discutat, dar dacă cineva ia 600 lei şi altcineva ia 8.500 lei pentru că are venituri în media pe 12 luni de 10.000 lei, atunci veţi vedea care este echitatea în societatea românească ce plăteşte din bugetul de stat, nu din bugetul asigurărilor sociale, aşa cum a plătit pînă în anul 2005”, a afirmat Barbu. Retrimiterea la comisie nu a fost acceptată, social-democraţii susţinînd că decizia introducerii proiectului pe ordinea de zi a aparţinut Biroului Permanent. La propunerea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, s-a decis ca legea să fie aplicabilă începînd cu 1 ianuarie 2009, şi nu de la 1 ianuarie 2008.