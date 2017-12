Indemnizaţia pentru mame, reîntregită?

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat că, în septembrie, odată cu începerea sesiunii parlamentare, s-ar putea lua decizia reîntregirii indemnizaţiei pentru mame. „Ordonanţa privind revenirea la vechile indemnizaţii pentru creşterea copilului este în Parlament, pentru a fi transformată în lege, şi atunci putem să facem şi modificările despre care am discutat”, a spus Câmpeanu. Ministrul a adăugat că pe lângă revenirea la nivelul indemnizaţiei la 85% din salariu se are în vedere şi posibilitatea oferirii unui bonus pentru mamele care se întorc la serviciu. „Avem şi o prevedere potrivit căreia mamele pot beneficia de bonusul oferit pentru reîntoarcerea la muncă indiferent de momentul în care decid acest lucru. În prezent, bonusul este oferit doar dacă se întorc după primul an de maternitate”, a mai spus Câmpeanu. În privinţa salariilor şi a pensiilor, ministrul Muncii a declarat că încă nu a fost luată o decizie. „Avem programată o întâlnire cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional în cadrul căreia vom analiza ce am făcut până în acest moment, cum ne-am încadrat în parametri. De asemenea, vom lucra la bugetul pe anul viitor şi atunci o să putem să analizăm şi ceea ce putem face cu salariile şi pensiile. Până în acest moment nu putem să discutăm pentru că ne axăm pe realizările pe ultimele şase luni”, a conchis Mariana Câmpeanu.