Indemnizaţiile Academiei Române nu îmbogăţesc pe nimeni

Preşedintele Academiei Române, Ionel Haiduc, a declarat, ieri, că instituţia beneficiază prin lege de indemnizaţii pentru membrii ei, care însă \"nu îmbogăţesc pe nimeni\", după ce Asociaţia Profesională pentru Educaţie şi Cercetare - Edu Cer a solicitat Guvernului eliminarea finanţării de la buget pentru diversele \"Academii”. \"Academia Română, dacă doreşte să îşi răsplătească membrii, să o facă din fondurile proprii, nu din fonduri publice, având în vedere că această instituţie este proprietara a 20 de terenuri de peste 5.800 de hectare, a unui imobil situat pe Calea Victoriei (în valoare de numai 493 lei) sau a altuia, tot pe Calea Victoriei, evaluat la 13 lei!\", susţine preşedintele Edu Cer, Ştefan Vlaston. Edu Cer mai solicită Guvernului \"să interzică imediat cumularea salariilor din universităţi cu cele din institute de cercetare, dacă ambele sunt finanţate de la bugetul de stat\". Haiduc a apreciat, referitor la iniţiativa Edu Cer, că \"sunt oameni care au idei şi nu sunt foarte informaţi, iar dacă se mai adaugă şi răutatea, rezultă propuneri de felul acesta\". Haiduc a precizat că membrii Academiei Române beneficiază prin lege de indemnizaţii, \"care nu îmbogăţesc pe nimeni\", adăugând că nu ştie câte posturi s-ar putea crea din aceste indemnizaţii. El a mai atras atenţia asupra faptului că, în prezent, toate posturile din sistemul de stat sunt blocate şi asupra lipsei de informare a celor de la Edu Cer. În privinţa veniturilor proprii ale Academiei Române, Haiduc a spus că acestea sunt folosite \"tot în scopurile Academiei\". Astfel, anul trecut, veniturile agricole ale instituţiei au fost folosite pentru finanţarea Premiilor Academiei, multe câştigate de tineri, dar şi pentru achiziţionarea unei tipografii pentru Editura Academiei şi pentru salariile angajaţilor la tipografie, a precizat Haiduc. Preşedintele Academiei a mai spus că sediul instituţiei din Calea Victoriei nu aduce vreun profit, ci dimpotrivă, necesită cheltuieli, la fel ca muzeele din subordinea Academiei, care nu produc nimic, dar care trebuie întreţinute. Referitor la solicitarea Edu Cer de interzicere a cumulării salariilor din universităţi cu cele din institutele de cercetare, Haiduc a spus că nu ştie \"de ce (Edu Cer n.r.) se leagă tocmai de salariile profesorilor şi cercetătorilor\", în condiţiile în care \"în ţara asta sunt atâţia oameni care au cumul de funcţii\". \"Eu nu mă refer la celelalte academii, dar, în privinţa Academiei Române, asta-i situaţia\", a concluzionat Ionel Haiduc. Academia Română are 181 de membri activi aleşi pe viaţă.