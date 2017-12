Indemnizaţiile pentru creşterea copilului, la mila statului

Senatorii nu au reuşit, ieri, în plen, să tranşeze situaţia privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului. Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului are ca iniţiator Guvernul, fiind vorba de o lege organică. Nici raportul Comisiei de muncă, pentru care 45 de senatori au votat \'\'pentru\'\' şi 44 \'\'împotrivă\'\', şi nici proiectul de lege , pentru care s-au înregistrat 44 de voturi \'\'pentru\'\' şi 47 \'\'împotrivă\'\', nu au obţinut, ieri, numărul necesar de voturi pentru adoptarea unei legi organice. Întrucât termenul de adoptare tacită a proiectului de lege este miercuri, acesta urmează a fi repus pe ordinea de zi a plenului din această zi. Proiectul de lege stabileşte concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, precum şi o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi însă mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei. De asemenea, se mai prevede concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, precum şi o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni şi care nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1.200 lei. Pentru copilul cu handicap, concediul pentru creşterea copilului se acordă până la împlinirea de către acesta a vârstei de trei ani, iar indemnizaţia aferentă se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor realizate în ultimul an şi care nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei. Senatul este prima Cameră sesizată în acest caz.