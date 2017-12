Independence Day, sărbătorită de soldaţii americani de la Kogălniceanu

Pentru o zi, în baza militară din comuna Mihail Kogălniceanu, militarii americani şi români au înlocuit uniformele de camuflaj şi atitudinea cazonă cu o ţinută lejeră şi, în răstimpul dintre o bere şi o porţie de hamburgers ori hot-dogs, au întins o horă pe muzica fanfarei militare a Forţelor Navale pentru a cinsti unul dintre evenimentele majore din viaţa oricărui american: Ziua Independenţei Statelor Unite ale Americii. Petrecerea s-a desfăşurat pe un spaţiu verde din incinta bazei militare din vecinătatea Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu, debutînd cu intonarea imnurilor celor două state de către cei aproximativ 135 militari ai Forţelor Terestre Române şi tot atîţia din partea aliaţilor americani. Distracţia a continuat cu meciuri de volei, softball, armwrestling şi baschet, în cadrul cărora s-au confruntat echipe mixte, formate din români şi americani. „Am vrut să-i facem pe militarii americani să se simtă cît mai aproape de casă. Sărbătorirea Zilei Independenţei este foarte importantă pentru noi şi de aceea am dorit ca atmosfera şi masa să fie cît mai autentice“, a declarat Michael Meyer, unul dintre ofiţerii armatei SUA. Hamburgerii, celebrii hot-dogs precum şi pîinea din făină de porumb au fost preparate de bucătari români şi americani. „Am mîncat hot dog, friptură de porc, fasole şi porumb fiert. Am încercat acum cîteva zile şi o tocăniţă românească şi mi-a plăcut la nebunie. Deşi sînt aici doar de cinci zile, îmi place mult România“, a declarat maiorul Rachel Alexander. Printre cei cantonaţi la baza Kogălniceanu se află şi Marius Ciubociu, un român plecat din ţară în 2001 şi care devenit militar american în urmă cu şase ani. El spune că nu a crezut vreodată că va sărbători Ziua Independenţei în ţara lui natală: \"Simt că mi-am făcut datoria faţă de România. (...) Nu am să uit niciodată că sînt român, dar acum sînt în armata americană\". Militarii români şi americani se pregătesc pentru un exerciţiu de antrenament în comun, care se va desfăşura în lunile august şi octombrie, în judeţele Constanţa şi Tulcea.