INDEPENDENŢA - Proiect integrat de dezvoltare a comunei

Proiectele cu finanţare europeană sînt principala ţintă a primarilor din judeţul Constanţa. Avînd în vedere că bugetele locale sînt foarte mici, primarii îşi concentrează atenţia asupra poriectelor cu fonduri europene, însă întîmpină probleme în ce priveşte declararea acestora ca fiind eligibile sau la încheierea acordurilor de finanţare. La nivelul judeţului Constanţa au fost depuse 33 de proiecte, însă numai unul a obţinut finanţare. Independenţa s-a numărat printre comunele ale căror primari au insistat pentru obţinerea finanţărilor externe. Primarul din Independenţa, Cristea Gîscan, a declarat că a avut în vedere depunerea mai multor proiecte în vederea obţinerii finanţării, însă foarte multe dintre ele nu îndeplineau criteriul eligibilităţii. „Vechiul ghid al solicitantului ne punea orarecum în dificultate pentru că avea criterii greu de îndeplinit şi nu puteai face numărul de puncte care să te plaseze printre proiectele ce puteau obţine finanţare. Acum aşteptăm, la mijlocul acestei luni, să apară noul ghid al solicitantului. Din ce am auzit, au fost schimbate mai multe criterii şi noua grilă de punctare ne va permite să accesăm fondurile de care am nevoie. Avem în prezent un proiect integrat în valoare de 2,5 milioane de euro pe care nu l-am introdus în prima sesiune de proiecte pentru că am dorit să avem certitudinea că obţinem fondurile necesare“, a declarat Cristea Gîscan. El a mai spus că în cadrul proiectului integrat sînt cuprinse mai multe obiective, în scopul obţinerii unui punctaj mai consistent. „Acest proiect integrat curpinde realizarea sistemului de apă şi canalizare în satul Tufani, reabilitarea unor drumuri la Tufani - 1,5 km şi la Olteni - 1 km. De asemenea, am dori, dacă obţinem fondurile necesare, să reabilităm grădiniţa din Independenţa, dar şi să modernizăm Căminul Cultural din localitate, pe care să îl dotăm cu echipamentele necesare. Am dori să achiziţionăm şi costume populare pentru ansamblul de la Căminul Cultural“, a afirmat Cristea Gîscan. Potrivit primarului, după apariţia noului ghid al solicitantului, comuna Independenţa are foarte mari şanse să ducă la îndeplinire acest proiect integrat.