Independenţi cu pretenţii

Grupul parlamentarilor independenţi a crescut simţitor în ultima perioadă. Grupului Indepenţilor s-a alăturat duminică şi deputatul PSD Viorel Balcan, care a declarat că, în această dimineaţă, îşi va depune demisia din partid întrucât nu se mai regăseşte în actuala strategie a PSD. “Eu l-am votat pe Victor Ponta la Congres, cu care am o relaţie foarte bună. Nu am nimic cu Victor Ponta, am ce am cu organizaţia PSD Brăila. După o perioadă, mă voi alătura unui grup parlamentar, fie el grupul PD-L”, a declarat Balcan. În aceste condiţii, parlamentarii independenţi, mai mult sau mai puţin, încep să emită pretenţii. Liderul independenţilor din Senat, Liviu Câmpanu, a cerut pentru membrii grupului său repartizarea de locuri unitar în sala de plen. Aşa cum era de aşteptat, această solicitare a adus cu sine comentariile colegilor din Biroul Permanent, care au recomandat să le fie arondată zona partidului de unde au plecat cei mai mulţi dintre ei. O altă idee a venit din partea social democraţilor. “Părerea mea este, dacă folosim un criteriu de aşezare a colegilor noştri independenţi pe alte locuri, să îi aşezăm în zona spre care, cu graţie, s-au dus aproape toţi”, a susţinut chestorul Senatului, social-democratul Ioan Chelaru. Discuţiile au continuat în şedinţa conducerii Senatului, situaţia fiind tranşată de Teodor Meleşcanu, care a subliniat că întrega “chestiune” trebuie să facă obiectul discuţiilor între liderii politici.