Indice nou la bursă, din 23 iunie

Noul indice BET Plus, care va înlocui, din 23 iunie, indicele general al BVB, BET-C, va include doar acţiunile emise de 37 de companii, faţă de 75 de titluri în prezent. Indicele BET-C a fost lansat de Bursa de Valori Bucureşti în 1998 şi, în prezent, reflectă evoluţia acţiunilor companiilor listate în primele două categorii calitative. El nu include însă acţiunile celor cinci SIF (a căror evoluţie este urmărită printr-un indice special, BET-FI). În componenţa BET Plus vor intra cele mai lichide zece acţiuni din piaţa românească de capital, plus alte 27.