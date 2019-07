Indicele bursei românești a crescut cu 20%, în 2019

În primele şase luni din aceste an, indicele BET, care include cele mai tranzacţionate 16 companii la Bursa de Valori din București, a crescut cu aproape 20%. Este al doilea cel mai mare ritm de creştere la nivelul indicilor principali ai pieţelor de capital din Uniunea Europeană! Astfel, în ultima săptămână, capitalizarea companiilor listate la BVB a depășit, în premieră, pragul de 170 miliarde lei, cele mai tranzacționate acțiuni fiind cele ale OMV Petrom, Banca Transilvania și BRD. Luna iunie s-a remarcat și prin valoarea medie zilnică de tranzacționare, care a fost de 11,5 milioane euro.

Capitalizarea companiilor listate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a depăşit în această săptămână 170 miliarde lei, iar cele mai tranzacţionate titluri au fost cele ale OMV Petrom, Banca Transilvania şi BRD - Groupe Societe Generale, potrivit statisticilor BVB. În perioada 22 - 26 iulie 2019 s-au consemnat în piaţa reglementată 6.854 tranzacţii cu 167,52 milioane de acţiuni, iar valoarea totală a acestora a coborât cu 16% faţă de perioada anterioară, la 145,86 milioane lei. Capitalizarea companiilor listate a ajuns la 170,063 miliarde lei, de la 169,314 miliarde lei în săptămâna 15 - 19 iulie 2019. Cea mai bună zi de tranzacţionare a săptămânii a fost miercuri, 24 iulie, când valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni pe segmentul principal s-a cifrat la 68,96 milioane lei, iar numărul tranzacţiilor a urcat la 2.250. În această săptămână, titlurile OMV Petrom au generat schimburi în valoare de 49,84 milioane lei, Banca Transilvania - 41,49 milioane lei, BRD- Groupe Societe Generale - 16,55 milioane lei, Romgaz - 8,45 milioane lei şi Fondul Proprietatea - 6,53 milioane lei. Cele mai bune evoluţii le-au consemnat titlurile Mecanică Fină, care s-au apreciat cu 14,4%, Societatea de Construcţii Napoca - plus 14,38% şi Şantierul Naval Orşova - plus 12,50%, iar cele mai slabe evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Armătura, care au pierdut 10,71% din valoare, Turism Felix - minus 5% şi Bursa de Valori Bucureşti - minus 4,9%. De la începutul acestui an, în toate pieţele administrate de BVB au fost realizate 345.865 tranzacţii, în valoare totală de 6,39 miliarde lei. Valoarea medie zilnică de tranzacţionare a fost de 45,06 milioane lei.

AL DOILEA RITM DE CREȘTERE DIN UE În primele şase luni din aceste an, indicele BET, care include cele mai tranzacţionate 16 companii, a crescut cu aproape 20%, acesta fiind al doilea cel mai mare ritm de creştere la nivelul indicilor principali ai pieţelor de capital din Uniunea Europeană, au anunţat, în ultima săptămână, reprezentanţii Bursei de la Bucureşti. Indicele care include şi dividendele acordate de companiile din BET, BET-TR, a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 14.000 de puncte şi a crescut cu aproape 30% de la începutul anului. Luna iunie s-a remarcat printr-o valoare medie zilnică de tranzacţionare care a depăşit 11,5 milioane euro, iar de la începutul anului şi până la finalul lunii iunie, valoarea totală de tranzacţionare pe toate tipurile de instrumente financiare a depăşit 1,1 miliarde euro. După primul semestru, valoarea de piaţă a companiilor româneşti a fost de 20,8 miliarde euro, comparativ cu 18,1 miliarde euro la finalul anului trecut, ceea ce înseamnă un avans de 15%. Capitalizarea bursieră a tuturor companiilor listate pe piaţa reglementată a BVB a depăşit 34,8 de miliarde euro în ultima şedinţă de tranzacţionare din iunie 2019, comparativ cu 30,6 miliarde euro la final de 2018, în creştere cu 14%.