Indicele principal al bursei, la maximul deceniului!

Capitalizarea companiilor listate în piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a depăşit 170 miliarde lei în ultima săptămână, chiar dacă valoarea tranzacţiilor s-a diminuat aproape la jumătate faţă de săptămâna precedentă, ajungând la 152,24 milioane lei, potrivit statisticilor BVB. Cea mai bună zi de tranzacţionare a săptămânii a fost joi, 11 iulie, în condiţiile în care valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni pe segmentul principal s-a cifrat la 50,63 milioane lei. Tot joi, indicele BET, care indică evoluţia celor mai lichide 16 companii, cu excepţia SIF-urilor, a înregistrat o apreciere de 1,54%, până la 9.024,03 puncte, un maxim al ultimilor zece ani. „Este maximul anului 2019 şi cea mai mai mare valoare din ultimii zece ani. Pe 4 ianuarie 2008, indicele BET înregistra o valoare mai mare, respectiv de 9.735 de puncte. De la începutul anului şi până în prezent, indicele BET a înregistrat o creştere cu aproximativ 22%“, potrivit paginii de Facebook a BVB. În perioada menţionată s-au consemnat 9.441 tranzacţii cu 110,9 milioane acţiuni, iar capitalizarea companiilor a ajuns la peste 170,68 miliarde lei. Cele mai tranzacţionate acţiuni au fost, în această săptămână, Banca Transilvania - 51,75 milioane lei, BRD-GSG - 27,09 milioane lei, OMV Petrom - 16,6 milioane lei, Fondul Proprietatea -15,57 milioane lei şi Digi Communications NV - 9,4 milioane lei. Cele mai bune evoluţii le-au consemnat titlurile Armătura, care s-au apreciat cu 15%, BVB - plus 11,16% şi Grupul Industrial Electrocontact - plus 8,7%, iar cele mai slabe evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Electroputere, care au pierdut 25,71% din valoare, Oil Terminal - minus 8,98% şi VES SA - minus 6,56%. De la începutul acestui an, pe toate pieţele administrate de Bursa de la Bucureşti au fost realizate 324.376 tranzacţii, în valoare totală de 6,05 miliarde lei. Valoarea medie zilnică de tranzacţionare a fost de 45,89 milioane lei.