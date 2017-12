Indicii despre cel mai vechi dialect din Africa

Trei statui antice decorate cu inscripţii care vor putea ajuta la descifrarea unuia dintre cele mai vechi dialecte din Africa au fost găsite în Sudan. Cele trei statui din piatră, reprezentări în formă de berbec ale zeului Amun, au fost cioplite în perioada regatului Meroei, care a avut o perioadă glorioasă între 300 î.Cr. şi 450 d.Cr., în timpul căreia sute de statui au fost construite de-a lungul fluviului Nil, la nord de oraşul Khartoum. Vincent Rondot, şeful echipei de arheologi de la secţiunea franceză a Departamentului pentru Antichităţi din Sudan, a declarat că fiecare statuie are o inscripţie în meroitică, cea mai veche limbă scrisă din Africa subsahariană.

Cele trei statui au fost descoperite în urmă cu trei săptămîni, sub o dună de nisip, pe locul templului închinat lui Amun, una din zeităţile atotputernice din Sudan, care este reprezentată sub forma unui berbec. Templul este situat în apropierea piramidelor meroitice din Sudan, o grupare de peste 50 de morminte de granit amplasate la 200 de kilometri în nordul capitalei, care reprezintă una din principalele atracţii pentru puţinii turişti ce se aventurează în această ţară. Sudanul are mai multe piramide decît celebrul lui vecin Egiptul, dar puţini turişti vin să le viziteze, iar repetatele conflicte interne provoacă numeroase probleme siturilor arheologice. Săpăturile de la el-Hassa, un oraş din regatul Meroei, au condus la descoperirea primei versiuni complete de omagiu adus unui rege, precedentul fiind descoperit pe cîteva fragmente separate de piatră cioplită, datînd din aceeaşi perioadă. Experţii încearcă să înţeleagă sensul acelor cuvinte, comparîndu-le cu cele descoperite pe bucăţile similare de piatră găsite anterior.

Aceste săpături arheologice, finanţate de Ministerul francez al Afacerilor Externe al Franţei, au furnizat cîteva informaţii importante despre domnia unui rege despre care se cunosc puţine lucruri, Amanakhareqerem, cel menţionat în inscripţiile descoperite pe statui. Înainte de începerea săpăturilor nu se cunoşteau decît patru documente în care numele lui era menţionat. Nu se ştie nici locul unde este înmormîntat, iar abia acum istoricii descoperă importanţa sa.