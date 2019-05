Indicii fiscali-bancari latră, caravana imobiliară trece

Piaţa imobiliară din România ar putea creşte cu 3 - 4% în 2019, după un avans de 6% în 2018, dar are potenţial de creştere, preţurile fiind acum la nivelul lui 2010, a afirmat marţi preşedintele Re/Max România, Răzvan Cuc - „În 2017 am zis că estimăm o creştere între 6 şi 10% pentru 2018 şi a fost undeva la 6%. Anul acesta va fi mult mai mică. Creşterea poate să meargă la 3 - 4%, însă dacă ne gândim că la nivel naţional preţurile sunt undeva la nivelul lui 2010, iar din 2010 apartamentele nu s-au scumpit (ba chiar s-au ieftinit puternic până prin 2014, după care şi-au revenit), suntem la acelaşi nivel de preţ, în timp ce salariile s-au dublat în unele sectoare, deci are tot sensul din lume ca piaţa să meargă într-o zonă de apreciere. Suntem o piaţă foarte ieftină în raport cu Europa şi nevoia de spaţiul locativ modern este foarte mare în toate oraşele importante“. El a menţionat faptul că românii au rată ridicată de convieţuire între generaţii, respectiv tinerii trăiesc cu părinţii, uneori până la 30 de ani, însă în Europa acest indicator scade. Cuc a afirmat că în România se manifestă un comportament balcanic, de a ţine familia împreună, iar acest aspect poate influenţa cererea din piaţă. Cât despre impactul Indicelui de referinţă trimestrial (IRCC, noul Robor) pentru creditele acordate consumatorilor asupra pieţei imobiliare, președintele Re/Max a spus că nu va fi unul semnificativ - „Atâţi indici bancari s-au schimbat de când eu am intrat în acest business, încât am devenit imun la astfel de mișcări. Inclusiv indicatorii din zona de fiscalitate se schimbă constant. Când am intrat eu era un TVA de 21% şi s-a făcut 19%. Impozitele s-au schimbat de nu ştiu câte ori. A venit darea în plată, a plecat darea în plată. Toate astea au lătrat la caravana care trecea, dar caravana şi-a văzut mai departe de drum, fără să-şi schimbe în vreun fel direcția“.