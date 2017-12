Indiferent de ministru, se cere adoptarea Statutului studentului

Reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti au declarat, ieri, că vor de la viitorul ministru al Educaţiei, printre altele, să adopte Statutul studentului şi să fie mult mai comunicativ decât Daniel Funeriu. \"Până acum, am colaborat foarte bine cu domnul Cătălin Baba. Dacă joi va trece de Parlament, îi vom trimite o solicitare pentru a stabili o întâlnire cu dumnealui. Vom încerca să o luăm de la zero şi sperăm să comunice cu noi, aşa cum ministrul Daniel Funeriu nu a făcut-o. Îi vom solicita viitorului ministru adoptarea Statutului studentulului, pe care domnul Funeriu l-a uitat, de aproape un an, pe biroul domniei sale, dar şi o serie de modificări la actuala lege a educaţiei\", spune preşedintele Uniunii Naţionale a Studenţilor din România (UNSR), Ionuţ Poenaru. Pe de altă parte, cei de la UNSR spun că, în opinia lor, Mihail Hărdău ar fi trebuit să fie nominalizat la Ministerul Educaţiei. \"A mai ocupat această funcţie şi s-a dovedit a fi un ministru capabil\", a explicat Poenaru.