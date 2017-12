Îndură bătăile concubinului pentru a-și crește cei șase copii

22:10:18 / 09 Iulie 2014

pentru persoana care a scris la punctul 1...TARE MI-AR PLACEA SA TE PUN UN PIC LA PUNCT...In primul rind copii sunt o binecuvintare ,nu toata lumea poate avea copii...eu am trait intr-o familie numeroasa si noi eram batuti si injurati de tatal nostru dar si de cei din jur care cred ca copii nascuti in astfel de famiilii sunt gunoaie dar nu se opresc a creste si pupa in fund ciini...ciinii dragii nostri nu vor munci ca sa plateasca pensiile noastre la batrinete dar copii nostri si ai vecinilor nostri si din toata romania o vor face...mentionez ca atit eu cit si cei9 frati si surori sunteb mai mult decit bine si nu pot suporta ideea ca d-zeu a dat sexul pentru placere cred ca a fost dat pentru "perpetuarea speciei.."stimata persoana de la pct 1 care numeri copii altora si banutii tai...gindeste inainte de a scrie...