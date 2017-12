Industria auto locală ar putea ajunge în 2010 la o producţie de 650.000 de maşini

Vicepreşedintele Automobile Dacia, Constantin Stroe, a declarat că industria auto românească ar putea ajunge la o producţie de 650.000 de autovehicule în anul 2010, dacă Uzina Daewoo Craiova va fi privatizată rapid. \"Uzina poate produce 300.000 de autovehicule pe an, în maximum 18 luni, dacă se doreşte acest lucru\", a adăugat Stroe. El a mai spus că, în procesul de privatizare, accentul nu trebuie pus pe preţul de vînzare. \"Acum se procedează greşit cînd se tot vorbeşte că o vindem prea ieftin. Uzina Daewoo are un potenţial foarte mare. Cred că a trecut momentul cînd se punea problema cu cît o vindem. Nu cunosc detaliile ofertei, dar, dacă aş fi în comisia de privatizare, aş pune condiţii pentru cel puţin zece ani de acum încolo, dacă oferta este slabă\", a spus Stroe. Automobile Dacia estimează pentru acest an, potrivit lui Stroe, o producţie de 225.000 de maşini, respectiv de 275.000 de unităţi în 2008. Capacitatea de producţie a fabricii va fi extinsă anul viitor la 350.000 de unităţi pe an, producţia efectivă urmînd să atingă acest nivel în 2009. Capacitatea de producţie a Uzinei Daewoo Craiova este în prezent de 150.000 de autovehicule.

Cîte un copac plantat pentru fiecare maşină nouă vîndută

În altă ordine de idei, vînzările de autovehicule rulate au scăzut ca pondere, în primele şapte luni din 2007, la 33% din piaţa auto românească. Preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), Brent Valmar, a declarat că, în perioada ianuarie-iulie 2006, vînzările de maşini second-hand au reprezentat 44% din piaţa totală. Cele mai vîndute maşini second-hand în România sînt: VW, Opel, Renault, Skoda. În primele şapte luni ale anului în curs, vînzările de autovehicule noi s-au cifrat la peste 206.000 de unităţi, producţia la peste 143.600 unităţi, iar exporturile au atins aproape 69.500 unităţi. Evoluţia pieţei arată eficienţa introducerii taxei de primă înmatriculare. Totodată, cea mai mare parte dintre autovehiculele rulate importate (61%) a avut o vechime de sub şase ani. Potrivit reprezentanţilor APIA, Bulgaria, care nu a luat nicio măsură în această privinţă, a fost invadată de maşini rulate (120.000 unităţi) în primul semestru din 2007, dublu faţă de anul trecut, iar parcul auto a ajuns la o vechime de 19 ani. În UE - 15, parcul auto are o vîrstă medie de opt ani, în timp ce în România şi Cehia, vîrsta medie este de 13 ani. Preşedintele APIA a mai spus că firma Porsche România a luat iniţiativa ca, de anul viitor, să planteze cîte un copac pentru fiecare maşină vîndută, iar acest demers va fi urmat de toţi membrii Asociaţiei, ceea ce va face ca, la sfîrşitul anului viitor, să fie plantaţi în România 300.000 de copaci noi. Valmar a mai precizat că, de la 1 septembrie 2009, vor fi introduse în UE normele de poluare Euro 5, iar din 2014, normele Euro 6, ceea ce va conduce la reducerea emisiilor de azot cu 68% şi a emisiilor de particule cu 80%. De asemenea, UE are ţinte severe şi în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de CO2, la 130 grame/km pînă în 2012.