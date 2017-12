Industria auto se adaptează timpurilor moderne

Maşinile viitorului vor zbura şi vor consuma mai puţin combustibil, dacă este să ne luăm după modelele prezentate la Salonul Auto de la New York. Atracţia Salonului este automobilul zburător, care are o utilizare duală. Poate fi folosit ca o maşină obişnuită, dar dacă te grăbeşti şi, cel mai important, ai destul spaţiu la îndemînă, nu ai decît să îi extinzi aripile şi să decolezi. Maşina-avion poate zbura cu 200 de kilometri pe oră. Producătorii auto prezintă şi modele economice, o raritate pe piaţa americană. De exemplu, un nou tip de taxi, cu 30% mai eficient decît modelele folosite în prezent. În plus, emisiile de dioxid de carbon sînt cu 90% mai mici decît ale unui taxi obişnuit. Salonul Auto de la New York este deschis pentru public în perioada 21 - 30 martie