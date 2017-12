Industria ceasurilor de lux din Elveţia, ameninţată de iWatch?

Speculaţiile despre iWatch îi îngrijorează pe ceasornicarii elveţieni, iar specialiştii din acest domeniu de activitate se tem că grupul american Apple, prin noul său ceas conectat la internet, va afecta această industrie care a contribuit considerabil la reputaţia şi bogăţia Elveţiei.

Un articol apărut în ”The New York Times”, care sugerează că Elveţia ar trebui să fie îngrijorată, a declanşat un val de comentarii, cu puţin timp înainte de debutul unui eveniment foarte aşteptat. Deşi Apple a păstrat cu sfinţenie secretul asupra proiectelor sale, fanii grupului se aşteaptă ca acesta să lanseze primul său ceas inteligent, iWatch, despre care continuă să apară tot mai multe speculaţii. Într-un interviu publicat săptămâna trecută în revista ”L'Hebo”, Nick Hayek, patronul Swatch Group, care produce ceasurile Tissot, Omega sau Bréguet, a afirmat că industria ceasornicăriei elveţiene nu are niciun motiv pentru a se teme de lansarea iWatch. ”Dacă indicarea orei ar fi singurul lucru pe care îl fac ceasurile, atunci industria ceasornicăriei nu ar mai exista de multă vreme”, spune acesta. Patronul numărului 1 mondial în domeniul ceasornicăriei a reamintit faptul că viitorul ceasurilor a fost deja pus sub semnul întrebării odată cu apariţia telefoanelor mobile.

În iulie, un zvon rapid dezminţit, potrivit căruia Swatch Group colabora cu Apple, a făcut să crească vertiginos cursul acţiunilor sale, care s-a stabilizat însă destul de repede, imediat ce grupul elveţian a negat informaţia. Nick Hayek, care până atunci s-a arătat foarte rezervat în privinţa ceasurilor conectate la internet, a anunţat însă, la puţin timp după aceea, că Swatch a început să lucreze la un model înzestrat cu funcţii de fitness, reamintind că grupul dispunea de o expertiză solidă în privinţa componentelor electronice. Potrivit lui Jon Cox, analist la Kepler Cheuvreux, ceasurile inteligente ar putea ajunge pe piaţă prin intermediul mărcilor elveţiene mai puţin scumpe, precum Swatch şi anumite modele produse de Tissot. ”Însă nu văd această ameninţare existenţială despre care vorbesc anumite persoane”, a adăugat Nick Hayek.

Într-un studiu publicat la jumătatea lunii aprilie, Jon Cox a mai spus că nu crede în scenariul potrivit căruia ceasurile inteligente ar putea ameninţa sectorul ceasornicăriei de lux, aşa cum au făcut-o ceasurile japoneze cu cuarţ în anii '70. De atunci, fabricanţii de ceasuri din Elveţia s-au ancorat solid de segmentul produselor de lux, spune el, vorbind despre acele ceasuri-bijuterii purtate de bărbaţii bogaţi. În 2013, Elveţia a exportat 28 de milioane de ceasuri, vândute cu un preţ mediu de 1.500 de dolari fiecare. Dintre acestea, 1,6 milioane au fost vândute cu preţuri de cel puţin 20.000 de dolari. ”Dacă o persoană poate să îşi ofere un ceas de 20.000 de dolari, presupunem că acelaşi cumpărător ar putea să îşi ofere şi un ceas inteligent, alături de smartphone-ul său şi de tableta sa”, a subliniat acelaşi expert.

Dacă Apple pune la punct funcţii utile pentru consumator, Linder consideră că grupul american va trebui să găsească parteneri tehnologici pentru a inventa ”ceasul de lux conectat”. Jean-Claude Biver, directorul diviziei de ceasuri din cadrul grupului LVMH, care a considerat întotdeauna ceasurile inteligente ca o oportunitate pentru sector, a anunţat la începutul lunii iulie că Apple l-a angajat pe Patrick Pruniaux, un renumit director de la Tag Heuer, oferind astfel un semnal al interesului deosebit pe care firma californiană îl are faţă de sectorul ceasornicăriei.