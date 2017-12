Industria mobilei trăieşte doar din exporturi

Exporturile de mobilă ar putea înregistra o creştere de 15%, în 2011, iar producţia internă are şanse să avanseze cu 5 - 6%, faţă de anul trecut, a declarat preşedintele Asociaţiei Producătorilor Români de Mobilă (APRM), Aurica Sereny. „În primele cinci luni ale anului, exporturile de mobilă au crescut cu 18%, cifrându-se la 572,4 milioane euro. Până în decembrie, estimăm că ele vor creşte cu 15%. Piaţa internă a urcat cu 12%, în perioada ianuarie - mai, iar până la sfârşitul anului ar putea avansa cu 5 - 6%”, a spus Sereny. Principalele pieţe în care România exportă mobilă sunt Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie şi Olanda, potrivit datelor APRM. În primele cinci luni, producţia industrială de mobilă s-a ridicat la 789 milioane euro. „Pentru exportul de mobilă, anul trecut a fost cel mai bun an de până acum, dar nu putem să nu remarcăm faptul că, în decursul aceluiaşi an, cererea pe piaţa internă s-a diminuat drastic, cu 20,9% faţă de anul anterior”, a adăugat preşedintele APRM, la deschiderea primei ediţiei a Salonului Internaţional de Mobilă, Echipamente şi Accesorii, care se derulează la Romaero, Băneasa, în perioada 7 - 11 septembrie. Evenimentul reuneşte peste 170 de firme din ţară şi din străinătate (Germania, Italia, Austria, Ungaria şi Polonia).