Industria muzicală şi-a desemnat câştigătorii

Cântăreţul Justin Bieber este marele învingător al galei premiilor American Music (AMA) 2012, cu trei trofee. Canadianul de 18 ani s-a impus la toate cele trei categorii la care a fost nominalizat, obţinând inclusiv cel mai important trofeu al galei, pentru Artistul Anului, în faţa unor nume consacrate, precum Rihanna, Kathy Perry, Maroon 5 şi Drake. Justin Bieber, care s-a impus la alte două categorii, Artistul pop / rock preferat şi Albumul pop / rock preferat, pentru ”Believe”, a şi urcat pe scenă pentru a interpreta o versiune acustică a celui mai recent single al său, intitulat ”As Long As You Love Me” şi apoi, în duet cu Nicki Minaj, piesa ”Beauty and a Beat”.

Nominalizările la American Music Awards au fost stabilite prin voturile fanilor, exprimate online. Cântăreaţa R&B Rihanna, de 24 de ani şi cântăreaţa de muzică rap Nicki Minaj, de 29 de ani, primiseră cele mai multe nominalizări, câte patru. Nicki Minaj, care s-a impus la categoria Artistul rap / hip-hop preferat şi Albumul rap / hip-hop al anului, pentru ”Pink Friday: Roman Reloaded”, a interpretat cel mai recent single al ei, ”Freedom”. Rihanna a primit şi ea un trofeu, la categoria Albumul soul & R&B preferat, pentru ”Talk That Talk”. Cântăreaţa nu a fost prezentă la gală, întrucât se afla duminică seară la Berlin, unde a susţinut unul dintre cele şapte concerte pe care le are programate într-un turneu original de promovare a noului ei album de studio, ”Unapologetic”, care presupune şapte show-uri în şapte zile, în şapte ţări.

ABSENŢE NOTABILE Cântăreaţa canadiană Carly Rae Jepsen, de 26 de ani, s-a impus la categoria Artistul debutant al anului, devansând în preferinţele publicului grupul britanic One Direction, artistul australian Gotye, trupa indie-pop Fun şi rapperul J. Cole. Aceasta a interpretat piesa care i-a adus celebritatea, hitul din această vară, ”Call Me Maybe”. Trupele britanice One Direction, care primise trei nominalizări, respectiv The Wanted, care avea o nominalizare, s-au întors acasă cu mâinile goale, pierzând trofeul decernat la categoria Trupa pop / rock preferată, în faţa mult mai cunoscutului grup american Maroon 5. DJ-ul francez David Guetta a câştigat primul său premiu American Music, la categoria Muzică electronică / dance. Katy Perry a fost desemnată Artista pop / rock preferată, Shakira s-a impus la categoria Artista Latino preferată iar Beyonce a fost votată Artista soul preferată. Niciuna dintre cele trei cântăreţe nu a fost prezentă la gală.