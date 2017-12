Industria textilă ar putea ajunge o amintire

Industria textilă ar putea să dispară în viitorul apropiat dacă nu se vor lua măsuri, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, preşedintele executiv al Federaţiei Patronale a Textilelor, Confecţiilor şi Pielăriei (FEPAIUS), Aurelienţu Popescu. Preşedintele executiv al FEPAIUS a afirmat că piaţa de textile este puternic afectată de criza economică, iar efectele acesteia se vor răsfrînge asupra producătorilor din acest sector şi mai tare anul viitor. „Această toamnă a fost una foarte grea pentru producătorii din industria textilă. Dacă în primul semestru a acestui an criza nu prea a fost simţită, după vacanţa de vară, lucrurile s-au schimbat în rău. Nenorocirea este că efectele crizei financiare se vor prelungi şi anul viitor”, a subliniat Aurelienţu Popescu. El susţine că producătorii sînt disperaţi şi îşi mai pun speranţe doar în expoziţiile cu vînzare unde mai speră să mai vîndă din stocuri. „Consumul pe plan naţional a scăzut cu circa 18% în acest an. De altfel, se vede tendinţa fiecăruia de a-şi conserva veniturile, în ideea că nu se ştie ce vremuri vor veni şi este un lucru de înţeles”, a arătat preşedintele FEPAIUS. Potrivit afirmaţiilor preşedintelui FEPAIUS, ritmul de scădere a indicatorilor din acest sector este unul alert. „Dacă în urmă cu trei ani spuneam că am intrat într-un trend de scădere a tururor indicatorilor, în prezent, trendul este de două ori mai descendent. Astfel, toţi inducatorii au scăzut de aproape două ori mai mult. Dacă în anii trecuţi, scăderea producţiei pe an la export şi a producţiei industriale era între 10% şi 12%, anul acesta, scăderea este de circa 28%. Este destul de îngrijorător ceea ce se întîmplă”, a mai spus Aurelienţu. El a mai semnalat faptul că numărul firmelor din acest domeniu va scădea de la 9.000 cîte sînt în acest moment, la 6.000, în timp ce numărul salariaţilor se va reduce la jumătate şi va ajunge la 230.000, la sfîrşitul acestui an. „Cifrele sînt grăitoare şi ne îngrijorează pe toţi, întrucît există pericolul ca acest sector să dispară”, a mai spus preşedintele FEPAIUS.