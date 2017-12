Înecat la Modern

Oamenii continuă să ignore avertismentele salvamarilor! Cu toate că steagul galben era arborat, ceea ce înseamnă că scăldatul este permis doar pentru înotătorii experimentaţi, oamenii s-au aventurat în valurile mării. Asta a făcut şi un tânăr de 18 ani, din Constanţa, care s-a înecat, ieri după-amiază, pe plaja Modern din Constanţa. Prietenii tânărului au intrat în panică şi au sunat la 112 când au observat că acesta nu se mai vede. “Am venit la plajă şi el a intrat în apă împreună cu un copil de nouă ani. S-au dus mai în larg, iar copilului i s-a făcut rău. A reuşit să îl aducă pe copil aproape de stabilopozi, iar el a fost luat de valuri. Iniţial, am crezut că este o glumă când copilul a venit şi ne-a anunţat”, a declarat o prietenă a tânărului. Mai mulţi salvamari au intrat în apă şi l-au căutat ore întregi pe tânăr, însă fără rezultat. “Am măturat toată zona cu salvamarii, însă nu am reuşit să îl găsim. Atât eu, cât şi un coleg de-al meu ne-am echipat în scafandri şi am căutat aproape o oră, dar fără rezultat”, a declarat Gabriel Culea, coordonatorul salvamarilor din zona Mamaia Nord. Alţi patru tineri au fost la un pas de înec ieri, în staţiunea Mamaia, în zona restaurantului Azur. Turiştii din Târgovişte au intrat în apă şi, la un moment dat, au cerut ajutorul salvamarilor. Trei dintre tineri au fost salvaţi la timp, însă o tânără a avut nevoie de resuscitare, deoarece nu mai avea puls şi era inconştientă. Victima a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată.