Inedit! Primul hotel din România care acceptă plata cu Bitcoin!

Transalpina este cea mai spectaculoasă, mai frumoasă şi mai înaltă șosea din România, ajungând în Pasul Urdelor la o altitudine de 2145 m. Supranumită şi Drumul Regelui, Transalpina este şoseaua care ne poartă printre nori de aproape 2000 de ani, străbătând 5 judeţe: Alba, Sibiu, Hunedoara, Vâlcea și Gorj. Șoseaua traversează Munții Parâng de la Nord la Sud, este paralelă cu Valea Oltului și Valea Jiului, fiind situată de altfel între acestea, și leagă localitatea Sebeş din judeţul Alba de localitatea Novaci din judeţul Gorj.

Transalpina găzduiește nenumărate obiective turistice de poveste, precum: Peștera și Mănăstirea Polovragi (situate la 15 km de Novaci, în Munții Căpățâna), Peștera Muierilor (prima peșteră electrificată din România), Rânca (cea mai populară staţiune turistică de la Transalpina, aflată la o altitudine de 1600m, la poalele Vârfului Păpuşa), Lacul Gâlcescu (cel mai mare lac glaciar din Munţii Parâng, la o altitudine de 1925 m), Iezerul Muntinului, Lacul Oasa (panorame spectaculoase) şi, nu îl ultimul rând, Valea Frumoasei. Fiind vizitată anual de către mii de turişti din România şi din străinătate, locurile de cazare şi restaurantele se regăsesc, totuşi, într-un număr destul de restrâns. Unul dintre puţinele hoteluri de pe Transalpina este Hotelul Popasul Regelui Transalpina, hotel de 3 stele cu o capacitate de 50 de locuri și un restaurant cu capacitate de 160 de locuri, plus terasa de 100 de locuri care încântă în fiecare vară turiştii cu preparate gustoase, aer curat şi o privelişte impresionantă, fiind situată la nici 50 de metri de Lacul Bistra. În imediata apropiere (50 m) se află renumita Stână a lu' Ion, căutată de foarte mulți turiști dornici de a gusta preparatele tradiționale românești.

Primul hotel din România care acceptă Bitcoin

Recent, Popasul Regelui a introdus posibilitatea de a achita serviciile de cazare şi masă prin celebra criptomonedă Bitcoin. Astfel, Hotelul Popasul Regelui este prima unitate de cazare din România care acceptă această modalitate de plată din ce în ce mai folosită de români.

Bitcoin este un sistem de plată electronică descentralizat, independent de orice sistem bancar şi, totodată, o monedă digitală (criptomonedă), creată în 2009 de o persoană sau un grup de persoane care au rămas în anonimat până la ora actuală. La sfârşitul anului 2015, la nivel internaţional, numărul comercianţilor care acceptă plată prin Bitcoin a depăşit 100.000. Printre serviciile care au adoptat revoluţionarul sistem de plată se numără comerţul online, hotelurile, barurile, restaurantele, serviciile web şi tech, site-urile de jocuri de noroc, de pariuri sportive, agenţiile de publicitate etc., însă acest trend tinde să cuprinde tot mai multe website-uri şi magazine fizice în Europa şi Statele Unite. „Am înțeles mereu că oamenii au libertatea de a alege și că, mai mult de atât, au nevoie de opțiuni din care pot alege ce este mai reprezentativ pentru ei. Dacă în trecut o plată se putea efectua numai numerar, mai apoi a apărut și opțiunea de plată folosind cardul bancar, iar astăzi tot mai multă lumea își dorește să poată achita un serviciu și prin Bitcoin. Am fost surprins de numărul tot mai mare al solicitărilor de acest gen, venite în special prin intermediul site-ului nostru www.popasulregelui.ro, în special din partea turiștilor din afara ţării. Am decis că, începând din acest sezon, toți turiștii să se poată bucura de frumuseţile Transalpinei și să poată achita serviciile oferite de noi și prin Bitcoin” a declarat Traian Cornea, manager al Hotelului Popasul Regelui Transalpina.

Șoseaua Transalpina se va deschide pentru turiști la dată de 31 mai 2018, însă reprezentanții Secției Drumuri Naționale Târgu Jiu au anunțat că vor trimite utilaje până dincolo de stațiunea Râncă pentru a vedea care este situația stratului de zăpadă. Dacă totul este în regulă, drumul printre nori va putea fi redeschis mai repede, însă totul va depinde de condițiile meteo din următoarea luna.