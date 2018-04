Inedit! Simulare online a Bac-ului la informatică

Pentru prima dată în istoria examenului de bacalaureat, o mie de elevi vor susține online simularea la informatică. În data de 28 aprilie 2018, 1.000 de elevi vor susţine gratuit simularea examenului de Bacalaureat la Informatică, pe platforma WellCode.ro, dezvoltată de o echipa de IT-işti români cu intership la Google şi Faceboook.

După finalizarea simulării, participanţii la ineditul proiect vor putea verifica în timp real cum s-au descurcat, ce notă ar fi obţinut la această probă, care sunt întrebările la care au greşit şi variantele corecte. De asemenea, organizatorii vor posta şi un clasament virtual, ca elevii să îşi poată compara performanţele şcolare şi în funcţie de ceilalţi colegi. Problemele pe care aceştia le vor rezolva vor fi similare, ca topic şi grad de dificulate, cu cele care au fost susţinute în trecut la examenul de Bacalaureat la Informatică, pentru elevii care au urmat specializarea informatică intensiv. Înscrierile au început deja, iar primii 1.000 de elevi înscrişi vor beneficia de testare gratuită. „Informatica este un domeniu de viitor care ne schimbă vieţile şi cred că pentru a te pregăti la această specializare este nevoie să nu te rezumi doar la manuale şi culegeri, ci să exersezi direct la calculator. Chiar dacă lucrezi ore în şir dintr-un manual sau culegere, este foarte greu să-ţi dai seama dacă soluţiile tale sunt 100% corecte. De multe ori vei avea nevoie să apelezi la ajutorul unui profesor pentru a ţi le corecta şi pentru a te sfătui cum le-ai fi putut rezolva mai bine. De regulă, profesorii de informatică sunt destul de ocupaţi cu sarcinile curente pe care le primesc în catedră şi reuşeşti să te întâlneşti cu el de maxim 2 ori pe săptămână şi tot va trebui să mai aştepţi alte câteva zile pentru a primi clarificări la lucrurile pe care nu le înţelegi sau pentru a învăţa cum să rezolvi unele probleme. În plus, ar fi şi absurd ca să ai pretenţia ca un profesor să stea zi de zi lângă tine şi să te ajute. Noi am decis să oferim o soluţie mult mai pratică, mai viabilă pentru toţi elevii, dar şi pentru toţi pasionaţii de IT din România, care să le permită să înveţe diverse probleme, să exerseze programarea şi să se consulte cu alţi pasionaţi ai acestui domeniu atunci când lucrurile devin neclare. În noul nostru modul de pe www.wellcode.ro, lansat special pentru elevii care vor susţine Bacalaureatul la Informatică, am colectat peste 100 de lecţii şi probleme, care să te ajute să te pregăteşti mai bine pentru examenul maturităţii şi pentru o viitoare carieră în IT”, a explicat unul dintre coordonatorii proiectului WellCode, Petru Trîmbiţaş.

Fiecare noţiune nouă va fi explicată folosindu-se exemple din viaţa reală, astfel încât beneficiarii cursurilor online să înţeleagă unde se pot aplica aceste cunoştinţe nou învăţate. După fiecare lecţie pe care cursantul a parcurs-o, acesta îşi va evalua cunoştinţele printr-un examen de tip grilă, iar în cazul în care a răspuns greşit la anumite întrebări platforma nu îl va pedepsi, ci va avea ocazia să recitească acele părţi din curs pe care nu le-a înţeles şi să le aprofundeze mai bine.

Meditaţiile tradiţionale vs. meditaţiile online

Specialiştii în educaţie şi antreprenoriat sunt de părere că elevii, dar nu numai, îşi îndreaptă atenţia tot mai mult către platforme de învăţare online, datorită multiplelor lor avantaje şi beneficii. În primul rând, pe platforme educaţionale, precum www.wellcode.ro, nu eşti constrâns de un orar anume şi nu primeşti o normă anume de învăţare. Poţi învăţa când vrei, cât vrei şi primeşti ajutor exact când ai nevoie, în comparaţie cu meditaţia tradiţională când depinzi de orarul profesorului, de disponibilitatea lui de a îţi oferi sprijin, iar răspunsurile la prezumtivele întrebări vor veni abia la cursul din săptămâna viitoare. În acelaşi timp, este destul de dificil să găseşti un profesor de Informatică bun care să îşi facă timp să te pregătească, în schimb, pe WellCode, conţinutul este conceput şi revizuit de o echipă cu peste 5 ani de experienţă în pregătirea elevilor, echipă cu un background profesional impresionant şi cu stagii de practică la companii precum Facebook sau Google.

Nu în ultimul rând, platforma îţi evaluează automat programele scrise, oferindu-ţi mai multe exemple şi soluţii pentru a fi sigur că acesta este corect, iar apoi vei primi sfaturi pentru a îmbunătăţi calitatea codului. Ca o comparaţie, profesorul de la clasă îţi va comunica unde puteai face mai bine, dar fără să îţi ofere o paletă largă de opţiuni.

Proiect dezvoltat de tineri IT-işti cu stagii de practică la Facebook sau Google

Platforma este dezvoltată de o echipă formată din tinerii IT-işti, care au realizat intershipuri la companii de top din străinătate, precum Google sau Facebook şi au pregătit olimpici care au obţinut zeci de medalii la competiţii naţionale.

Petru Trîmbiţaş a fost intern la Facebook şi Palantir, are 6 ani de experienţă în predarea informaticii în mediul online şi este medaliat la olimpiadele naţionale de informatică în liceu. De cealaltă parte, colega lui, Bianca Ioana Costin, a participat la două sesiuni de intership la compania Google, are 4 ani de experienţă în predarea informaţii în mediul virtual şi este şefă de promoţie la secţia Informatică-Engleză de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Pentru realizarea platformei, cei doi IT-işti au fost sprijiniţi de alţi 8 colegi, toţi de asemenea cu experienţă şi rezultate deosebite în domeniu.

Proiectul a luat naştere din dorinţa IT-iştilor de a schimba mentalitatea învăţământului românesc, cel puţin în domeniul Informaticii, care are nevoie de modernizare continuă.

În septembrie 2017, a fost lansat primul modul cu ajutorul căruia mulți cursanţi care nu deţineau noţiunile de bază au înregistrat progrese vizibile, iar la ora actuală platforma conţine două module, peste 200 de lecţii şi probleme şi peste 20.000 de membri înregistrați.