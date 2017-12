Inegalităţi majore în îngrijirea bolnavilor de cancer

Tratamentele în afecţiunile oncologice au constituit şi constituie o reală problemă în rândul asociaţiilor şi federaţiilor bolnavilor de cancer, în special din ţările unde medicamentele de ultimă oră ajung pe piaţă cu mare întârziere. Faptul că un pacient dintr-o ţară dezvoltată are şanse mai mari de a duce o viaţă mai bună în urma unor tratamente cu mult mai eficiente, are speranţe de viaţă mai mari, în vreme ce un alt bolnav, diagnosticat cu acelaşi tip de cancer, dar dintr-o ţară mai puţin dezvoltată, unde tratamentele de ultimă oră nu au ajuns încă, nu face altceva decât să revolte asociaţiile. Şi pe bună dreptate. Nu este normal ce se întâmplă iar această discriminare trebuie stopată, spun multe dintre asociaţiile şi federaţiile de bolnavi de cancer. Şi pentru ca această nedreptate să fie stopată, se caută soluţii, se fac propuneri, recomandări, astfel încât toţi pacienţii de cancer să fie trataţi la fel. EuropaColon a lansat, zilele trecute, în cadrul unui eveniment desfăşurat la Parlamentul Europei, documentul “Framework for Improving Outcomes for Patients with Colorectal Cancer (CRC) in Europe”. Potrivit reprezentanţilor Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) din România, raportul prezintă o serie de recomandări ce se bazează pe modalităţile în care sunt trataţi pacienţii cu cancer colorectal în Europa. Analiza, realizată de EuropaColon şi asociaţiile de pacienţi, membre din Belgia, Bosnia, Cipru, Finlanda, Republica Cehă, Germania, Olanda, Ungaria, Lituania, Macedonia, Portugalia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Marea Britanie, dar şi România, identifică diferenţe majore în ceea ce priveşte accesul la tratament şi inegalităţi majore în îngrijirile de sănătate, între statele membre ale UE. „Documentul face o serie de recomandări ce trebuie implementate rapid şi eficient, cu scopul de a promova o nouă abordare a prevenţiei, diagnosticului precoce şi tratamentului cancerului colorectal”, potrivit FABC.

CE INCLUD RECOMANDĂRILE În primul rând, la capitolul structuri specifice în domeniul oncologiei, fiecare stat membru trebuie să dezvolte o strategie naţională în domeniul oncologiei care să includă prevenţia şi tratamentul cancerului colorectal. La aceasta trebuie adăugat, în fiecare ţară, un registru naţional de cancer care să publice, anual, statistici relevante pentru managementul bolii, care să permită comparaţii la nivel internaţional. Cât priveşte prevenţia şi diagnosticul, reprezentanţii FABC spun că guvernele trebuie să aibă strategii publice menite să reducă incidenţa cancerului şi să deruleze campanii de informare care să prezinte factorii de risc şi să evidenţieze importanţa prevenţiei. Mai mult decât atât, fiecare ţară trebuie să implementeze programe de screening pentru cancerul colorectal, în conformitate cu recomandările europene. Documentul solicită şi dezvoltarea de protocoale naţionale pentru managementul pacienţilor cu cancer colorectal şi cere ca asociaţiile de pacienţi să fie recunoscute pentru rolul lor în oferirea de suport pentru pacienţi şi familiile lor. Nu în ultimul rând, potrivit preşedintelui FABC, Cezar Irimia, se recomandă existenţa unor centre de excelenţă în tratarea cancerului colorectal, care să fie la dispoziţia pacienţilor şi care să fie incluse într-o reţea europeană. Mai mult decât atât, pacienţii trebuie să aibă la dispoziţie toate informaţiile legate de tratamentele disponibile. „Raportul recomandă realizarea unor protocoale naţionale pentru managementul simptomelor bolii şi implementarea protocoalelor naţionale, astfel încât toţi pacienţii care au nevoie să poată avea acces la îngrijiri paleative. Dezvoltarea strategiilor naţionale în domeniul cancerului colorectal trebuie realizată cu suportul pacienţilor, aparţinătorilor şi asociaţiilor de pacienţi, care pot oferi informaţii valoroase despre nevoile reale ale pacienţilor”, a adăugat Cezar Irimia.

5200 DE ROMÂNI MOR ANUAL DE CANCER COLORECTAL

FABC atrage atenţia asupra faptului că, în ţara noastră, pacienţii cu cancer colorectal, pe lângă faptul că sunt diagnosticaţi tardiv, mai au şi neşansa de a nu găsi tratamentele necesare bolii, acestea lipsind de pe piaţa românească. În cele mai multe cazuri, pacienţii care au nevoie de tratamente de ultimă generaţie sunt puşi pe o listă de aşteptare până când autorităţile găsesc fondurile necesare tratamentului lor. Mai mult decât atât, există posibilitatea ca medicamentele de care aceşti pacienţi au nevoie să nu fie accesibile, deoarece în România nu au mai fost actualizate de aproape cinci ani listele de medicamente gratuite şi compensate, spun cei de la FABC.