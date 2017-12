Inevitabilul s-a produs! Țepele cu falși medici au ajuns la Constanța!

13:45:37 / 09 Octombrie 2015

S-A DISCUTAT ACEST SUBIECT

Toate ziarele, in repetate randuri, inclusiv politia a pus in garda populatia. Si Telegraf si Replica si ziarele centrale, acum .....sa dai bani, asa, unui necunoscut, si atatea bani.......si bijuterii. Macar acest lucru trebuia sa o alarmeze, ia stai, de cand spitalul in loc de bani cere ....bijuterii. Foarte bine faceti ca dati aceste exemple, sper ca acest efort de popularizare sa dea si roade adevarate.