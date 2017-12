Infanteriştii marini au revenit sub comanda Forţelor Navale

La unitatea militară din Babadag s-a desfăşurat, ieri, ceremonia sosirii detaşamentului RoFND XVII din teatrul de operaţii Kosovo. Prezent la eveniment, Şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul Dorin Dănilă, a subliniat importanţa efortului depus de cei 86 de militari ai detaşamentului revenit acasă: „Misiunea consolidează poziţia României în cadrul Alianţei şi, totodată, prin prisma experienţei acumulate, permite infanteriştilor marini să întîmpine viitoarele misiuni în teatrele de operaţii cu profesionalism.” Tot ieri, RoFNDXVII a asistat la semnarea actului de predare a ştafetei între Comandamentul Operaţional Întrunit de la Buzău, sub comanda căruia s-au aflat pe durata misiunii internaţionale şi Statul Major al Forţelor Navale, sub pavilionul căruia a revenit. Detaşamentul revenit acasă a făcut parte din Detaşamentul Naţional de Forţe, RoFND, din compunerea Grupului de Luptă Multinaţional de Vest al misiunii conduse de NATO în Kosovo, KFOR. Scopul misiunii a constat în menţinerea unui climat de siguranţă şi securitate în regiunea Peci, Kosovo. Din spusele, purtătorului de cuvînt al detaşamentului ROFND XVII, lt. Claudiu Vişan, pe perioada celor şase luni de misiune în Balcani, s-au executat peste 3000 de misiuni şi au fost parcurşi cu tehnica din dotare peste 50.000 km. Acesta a precizat că militarii români au executat misiuni de securizare a unor enclave sîrbeşti dar şi de asigurarea asistenţei medicale pentru localnici. În sprijinul celor suferinzi, infanteriştii marini au contribuit cu un medic militar, mr. Eduard Moise, şi o echipă medicală.

Militarii români, 35 euro pe zi, iar slovenii, 180 euro

La încheierea defilării detaşamentului RoFND XVII, maiorul Remus Melinte, comandantul celor 86 de infanterişti marini a declarat: „Am fost trupe de prezenţă. Am executat misiuni ca şi celelalte armate aflate sub mandat NATO. Am asigurat securitatea unor obiective, pază, puncte de control trafic fixe şi mobile, escorte etc. Eu sînt la a doua misiune. Prima dată era un dezastru, ca după război. Acum populaţia se luptă pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare. Faptul că România nu recunoaşte existenţa statului Kosovo nu ne-a afectat pentru că noi sîntem militari deci relaţiile pe care le-am avut atît cu sîrbii cît şi cu albanezii au fost imparţiale.” Referitor la maşinile de teren ARO din dotarea trupelor despre care s-a relatat că militarii italieni au făcut băşcălie denumindu-le „Flinstones” după celebrele desene animate, Remus Melinte susţine că autoturismele de teren româneşti s-au descurcat foarte bine iar în prezent, în dotarea infanteriştilor au intrat Vantag-uri, maşini mai moderne, de fabricaţie spaniolă. Referitor la soldele primite în Kosovo, din spusele maiorului Remus Melinte, românii primeau 35 euro pe zi, soldaţii gradaţi voluntar, iar ofiţerii, 45 euro. Pentru aceleaşi activităţi, militarii italieni erau retribuiţi cu 120 euro, iar cei sloveni, cu 180 euro.