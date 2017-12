Infarct naţional! SANITAS şi CNSLR Frăţia se pregătesc de GREVĂ GENERALĂ!

Două mari federaţii sindicale şi-au unit vocile în a cere ca problemele salariale să se rezolve în interesul salariatului, şi nu al guvernanţilor. Aşadar, confederaţiile care reprezintă interesele angajaţilor de la stat, dar şi din privat încep pregătirile de grevă generală, lăsând însă portiţa dialogului deschisă. Să vedem dacă va intra cineva...

După ce CNSLR Frăţia a anunţat că urmează mişcări masive de protest, acum şi Federația SANITAS se declară solidară cu marea Confederație. SANITAS îşi reafirmă însă disponibilitatea pentru dialog cu reprezentanții Guvernului în vederea rezolvării problemelor specifice, afirmând că "nu putem pune capăt dialogului doar pentru interese pe care nu le cunoaștem și care nu sunt ale membrilor noștri". Într-o scrisoare deschisă adresată membrilor Guvernului, premierului și vicepremierului, SANITAS precizează că reprezintă interesele unei importante părți a personalului din domeniul sanitar și asistență socială, iar obiectivele sale sunt acelea de a susține ca acești angajați să fie respectați, iar revendicările lor să fie și ele respectate, potrivit romaniatv.net. "Prin lupta sindicală, dar mai ales prin dialog social cu reprezentanții autorităților, am reușit să obținem pentru membrii noștri, prin garantarea de către dumneavoastră, continuarea acordării tichetelor de masă sub forma de normă de hrană, acordarea sporurilor peste plafonul de 30%, păstrarea acordării plății gărzilor pentru medici, dar și elaborarea unui nou regulament de sporuri. În același timp, nu putem să nu observăm că în ultimii ani majorările de salarii din sistemul de sănătate și asistență socială, care sunt importante, au fost obținute și prin dialog, iar acest lucru nu poate fi negat de nimeni. Așa cum suntem printre puținele federații care au demonstrat și luptat în perioada 2009 - 2010, atunci când sistemul sanitar a fost afectat foarte dur de tăieri de salarii și sporuri, nu putem să nu subliniem colaborarea bună, cu unele sincope, pe care Federația SANITAS a avut-o cu actuala coaliție de guvernare și actualul premier, colaborare care a dus la rezolvarea multora dintre solicitările noastre. Așa cum ne-am întâlnit în stradă la mitingul SANITAS atunci când am simțit că nu există dialog, așa ne-am întâlnit și în cadrul Consiliului Național SANITAS, atunci când am avut plăcerea să fim gazdele dumneavoastră și când am observat din partea dumneavoastră dorința de dialog și de soluționare a revendicărilor noastre, drept pentru care vă mulțumim", se arată în scrisoarea deschisă trimisă de SANITAS reprezentanților Cabinetului Tudose.

În document, președintele SANITAS, Viorel Hușanu, semnatarul acestuia, atrage atenția asupra faptului că, deși membrii federației au fost acuzați "de unii și de alții" că sunt simpatizanți ai unei anumite orientări politice, se poate observa că "am ieșit în stradă și am luptat de fiecare dată când am fost nedreptățiți, indiferent cine a fost la guvernare". "Ca atare, respingem ferm orice încercare de a fi aliniați politic. Așa cum am acționat până în prezent, fără a sluji interese politicianiste, așa vom lupta în continuare doar pentru interesele legitime ale sistemului sanitar și al membrilor noștri", se spune în document.

În acest sens, Viorel Hușanu subliniază faptul că reprezentantul SANITAS în Consiliul Național al Confederației nu a avut mandat să voteze declanșarea grevei generale. "Deși suntem solidari cu colegii noștri din Confederația CNSLR Frăția și înțelegem că sistemul privat din care fac parte unii dintre colegii noștri de confederație are unele probleme specifice, iar membrul nostru în Consiliul Național al Confederației nu a avut mandat să voteze declanșarea grevei generale, nu putem să nu constatăm că în domeniul sanitar am găsit împreună cu dumneavoastră soluții și de aceea nu putem pune capăt dialogului doar pentru interese pe care nu le cunoaștem și care nu sunt cele ale membrilor noștri. Ca atare, Uniunea Sindicală SANITAS București, al cărei reprezentant legal sunt, își va respecta angajamentul față de dumneavoastră din data de 26 octombrie 2017, când am găsit soluții și astfel am renunțat la declanșarea procedurilor de grevă generală în sistemul sanitar, sperând că soluțiile identificate împreună vor fi aplicate și vor face ca niciunui salariat din sănătate și asistență socială să îi fie afectat venitul net. Vom rămâne aceiași parteneri de dialog social pentru cei care doresc să reprezinte interese legitime pentru sistemul sanitar", se mai spune în scrisoare.

AU ÎNCEPUT PROCEDURILE PENTRU DECLANŞAREA GREVEI GENERALE

CNSLR Frăția a anunțat joi, 2 noiembrie, începerea procedurilor în vederea declanșării grevei generale în economia națională, sindicatul fiind nemulțumit în principal de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Printre nemulțumiri se numără faptul că vor scădea toate salariile, în principal în mediul privat, și pierderea de locuri de muncă generate de modificările codului fiscal prin care se transferă plata contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, dar și imposibilitatea negocierilor sectoriale și intersectoriale care generează lipsa unei protecții reale ale angajaților, în forma actuală a Legii 62/2011, precum și întârzierea nejustificată a acordării drepturilor salariate pentru angajații unor unități publice de asistență socială și medico-socială, de peste 4 luni.

Tot joi, Iulian Pope, prim-vicepreședintele Federației SANITAS, a anunțat că federația pe care o reprezintă va respecta poziția stabilită în cadrul Consiliului Național și nu va continua acțiunile de protest, dar este solidară cu CNSLR Frăția. "Poziția federației SANITAS este cea stabilită de Consiliul Național din 26 octombrie, atunci când am decis necontinuarea acțiunilor de protest, având în vedere revendicările SANITAS. Noi ne continuăm negocierile cu Guvernul, respectând principiile pe care le-am stabilit în data de 26 octombrie. Așteptăm de la Guvern modificarea Legii 153 (153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - n.r.)", a spus Pope. De asemenea, acesta a adăugat că SANITAS este solidară cu CNSLR Frăția, dar nu va continua acțiunile de protest și nici nu va strânge semnături în vederea declanșării unei greve generale în sectorul sanitar.