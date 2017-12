Infecţiile respiratorii, cel mai temut duşman al micilor elevi

Odată cu începerea şcolii şi, implicit, intrarea micuţilor în colectivitate, grijile părinţilor ating cote maxime. Infecţiile respiratorii sunt printre cele mai întâlnite afecţiuni care apar după schimbarea mediului de viaţă. Dacă la grădiniţă existau reguli stricte de primire a copiilor în colectivitate, cerându-se analizele la zi, la şcoală regulile sunt ceva mai puţine. Micuţii sunt controlaţi doar pentru eventuale probleme cu păduchii şi doar dacă apar epidemii se decid măsuri mai stricte. Problema este însă că, pe lângă copilaşii deja bolnavi,există şi purtători, care nu au simptome, dar pot îmbolnăvi alţi copii. Cele mai frecvente boli pe care un copil le poate lua în şcoală sau grădiniţă sunt infecţiile respiratorii. \"Infecţiile de tract respirator se transmit pe cale aeriană (strănut, tuşit)\", explică specialiştii. Una dintre primele reguli de bază pentru a se feri de îmbolnăvire este spălatul pe mâini, cât mai des, folosirea dezinfectantului atunci când apa nu e disponibilă şi utilizarea propriilor batiste sau şerveţele.

NU EZITAŢI SĂ PUNEŢI ÎN GHIOZDANUL MICUŢULUI ŞCOLAR O STICLUŢĂ CU LICHID DEZINFECTANT ANTIBACTERIAN SAU/ŞI UN PACHET DE ŞERVEŢELE UMEDE ANTIBACTERIENE!

Medicii recomandă ca la primele semne de boală (nas înfundat, strănut, rinoree, dureri în gât, uşoară febră, tuse) să nu i se administreze copilului antibiotice. \"Antibioticele trebuie folosite ca ultimă alternativă, nu ca primă soluţie. Un copil cu astfel de probleme trebuie tratat simptomatic. De exemplu, pentru febră trebuie administrate antitermice şi multe lichide pentru că organismul se deshidratează\", afirmă medicii.

BACTERIILE, EXTREM DE PERICULOASE O altă problemă cu care se pot confrunta copiii la grădiniţă sau la şcoală sunt bacteriile: streptococi, stafilococi. Scarlatina şi angina streptococică (gât infectat) sunt date de streptococi, simptomele cele mai frecvente fiind febra, erupţiile şi durerea în gât. Pentru a fi trataţi, bolnavii necesită internare. Unii purtători ai streptococului nu au manifestări. \"Există şi oameni sănătoşi, care o perioadă nu au simptome, dar poartă streptococul la nivelul cavităţii bucale, în gât sau în nas. Aceşti purtători trebuie să fie depistaţi şi trataţi cu penicilină pentru că ei răspândesc boala printre alţi copii\", mai spun specialiştii.

VARICELA…. IZOLATĂ! Varicela sau vărsatul de vânt este o boală virală, care afectează şi copiii, vaccinarea contra acesteia nefiind inclusă în schema obligatorie. Acesta este motivul pentru care frecvent apar epidemii de varicelă în colectivităţi. Ea se poate manifesta cu erupţii sub formă de pată roşie, papulă (o denivelare la nivelul pielii), veziculă (bubiţe cu apă) sau crustă. \"Boala se manifestă peste tot pe corp, inclusiv pe pielea capului în zonele cu păr şi este foarte uşor de observat\", explică un medic. Micuţul bolnav trebuie izolat imediat fiindcă transmite varicela atâta timp cât are cruste active pe piele. În plus, se recomandă consultaţia medicală pentru a evita complicaţiile. \"Cele mai frecvente sunt pneumonia variceloasă şi suprainfecţiile cu bacterii ale leziunilor cu vezicule. Copilul se scarpină şi se poate suprainfecta cu stafilococ, iar asta va lăsa urme\", avertizează infecţioniştii.

CONJUNCTIVITELE… În comunităţile unde sunt mulţi copii există pericolul apariţiei conjunctivitelor virale, care se manifestă prin înroşirea ochilor. \"Conjunctivita se transmite foarte uşor, pe cale aeriană (inclusiv prin strănut) sau prin contact direct. Micuţii trebuie să aibă grijă la igienă şi să folosească doar propriile lucruri. De regulă trece de la sine, însă trebuie evitate complicaţiile şi de aceea e bine să mergeţi la un medic care să vă îndrume, nu să apelaţi la antibiotice\", afirmă un medic oftalmolog.