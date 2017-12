Infertilitatea nu poate fi tratată la Constanţa

Se spune că un copil este un dar divin, însă foarte multe cupluri nu îşi pot îndeplini această dorinţă din cauza infertilităţii. Specialiştii susţin că peste 15% din cuplurile de vîrstă reproductivă sînt infertile, dacă se ţine cont de definiţia care spune că infertilitatea este incapacitatea unui cuplu de a concepe un copil după 12 luni de raporturi sexuale regulate şi neprotejate. Ginecologii sînt de părere că infertilitatea are mai multe cauze şi că trebuie analizată, în primul rînd, fertilitatea cuplului. “O femeie poate avea probleme cu ovulaţia sau cu trompele. De asemenea, poate avea malformaţii uterine sau la nivelul colului există anticorpi care blochează spermatozoizii. În ceea ce priveşte bărbatul, fertilitatea ţine de numărul, mobilitatea, vitalitatea şi normalitatea spermatozoizilor”, a declarat şeful Clinicii de Obstetrică - Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, prof. univ. dr. Vlad Tica. Medicii consideră că infertilitatea are mai multe cauze, una dintre cele mai importante fiind decizia femeilor de a face copii cît mai tîrziu. “Foarte multe femei pun pe primul plan viaţa socială, iar fertilitatea scade drastic după 35 de ani. De asemenea, avem sechelele unei zone în care înainte de 1989 se făceau foarte multe avorturi pe ascuns, iar după Revoluţie, odată cu legalizarea chiuretajului, peste un milion de femei au făcut întreruperi de sarcină, iar un număr mare dintre ele au rămas nenorocite pentru tot restul vieţii, astfel încît nu mai pot face copii”, a completat dr. Tica.

Fertilizarea in vitro, ultima soluţie

Pentru ca un cuplu să poată avea copii, ginecologii susţin că este nevoie să fie consultat de un specialist în fertilitate, care va face o explorare generală a celor doi membri. În funcţie de rezultat, medicul va putea prescrie un tratament. “Infertilitatea se tratează, iar ca ultime alternative rămîn fertilizarea in vitro şi injecţia intracitoplasmatică”, a declarat dr. Vlad Tica. În Constanţa nu se realizează fertilizari in vitro nici în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, nici în clinici particulare, deoarece aparatura este foarte scumpă, ajungînd la sute de mii de euro, astfel încît cei care recurg la această metodă trebuie să meargă la Bucureşti, unde o tentativă costă în jur de 2.600 de euro, iar ginecologii spun că de cele mai multe ori este nevoie de mai multe tentative pînă cînd o femeie rămîne însărcinată. Eşecul concepţiei generează o serie de probleme socio-emoţionale, sentimente de vinovăţie, inutilitate, izolare socială, avînd ca rezultat scăderea randamentului socio-profesional şi apariţia de tensiuni în cuplu. Statistica arată că 40% din cuplurile infertile prezintă factor etiologic feminin, pentru 40% etiologia este masculină şi pentru restul de 20% o combinaţie a factorului feminin şi masculin. Atunci cînd medicul practician se confruntă cu infertilitatea, el trebuie să abordeze şi să investigheze ambii parteneri. Aceasta a fost una dintre temele abordate la Congresul Societăţii de Obstetrică-Ginecologie care are loc o dată la patru ani. Medicii români şi de peste hotare au încercat să afle unii de la alţii despre ultimele metode de combatere a infertilităţii, pe care urmează să le pună în practică. De asemenea, la congres cadrele medicale prezente au reuşit să stabilească un stil de comunicare comun tututor medicilor, elaborînd ghiduri de conduită, care pot fi comparate cu un limbaj comun al ginecologilor de pretutindeni.