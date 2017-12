Infertilitatea, o problemă a secolului

Infertilitatea a devenit, din păcate, o afecţiune foarte des întâlnită. Aproximativ unul din cinci cupluri are dificultăţi în conceperea unui copil. „Infertilitatea este, astăzi, recunoscută ca o boală ce are tratamente foarte bine standardizate. Nu mai trebuie să considerăm infertilitatea ca o ruşine, ca pe ceva ce trebuie ascuns în spatele diverselor mituri şi al obiceiurilor. S-a demonstrat că, pe scara psihologică, stresul unui cuplu care nu are copii este la fel de mare ca atunci când unul dintre parteneri suferă de cancer”, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, coordonatorul Departamentului de Reproducere Umană Asistată (RUA) de la Euromaterna, medicul primar de obstetrică-ginecologie dr. Ioana Luţescu. Conform datelor statistice, dacă, până în urmă cu 14 ani, femeile făceau copii până în 24 de ani, după Revoluţie, multe au ales să amâne data la care au primul copil cu patru-cinci ani. Medicii atrag atenţia că, în ciuda tehnicilor performante de fertilizare asistată, obţinerea unei sarcini depinde în primul rând de vârsta mamei. „În general, femeile aşteaptă prea mult timp să conceapă. Cu cât înaintează în vârstă, cu atât rata de sarcini este din ce în ce mai redusă, întrucât funcţiile ovarului se reduc simţitor. După 40 de ani, aproape că este nevoie de o minune. Sunt ţări unde, pentru femeile care au înplinit 40 de ani, fertilizarea nu se mai face decât cu donare de ovocite”, a declarat embriologul şi preşedintele Asociaţiei Embriologilor din România, Monica Dăscălescu. La rândul său, invitatul special al clinicii, timp de o săptămână, pentru a audita departamentul RUA din punct de vedere al calităţii, embriologul Marc Van den Bergh, o personalitate apreciată în domeniul infertilităţii şi reproducerii umane asitate, din Elveţia, a declarat că este foarte important ca pacienţii să înţeleagă că este vital să-şi facă investigaţii de timpuriu. „Mulţi bărbaţi nu fac diferenţa dintre virilitate şi fertilitate. În această privinţă, educaţia este importantă. Un bărbat poate fi viril, dar să aibă foarte puţini spermatozoizi, ceea ce înseamnă că are o fertilitate scăzută. Acest lucru se poate descoperi printr-o banală analiză care se numeşte spermogramă”, a spus Van den Bergh. În altă ordine de idei, la finalul conferinţei, embriologul a înmânat echipei RUA certificatul de calitate care confirmă standardele înalte ale departamentului.