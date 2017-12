Înfiinţarea Poliţiei Locale, o necesitate

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat, la sfîrşitul săptămînii trecute, că înfiinţarea Poliţiei Locale este foarte necesară şi că procedura pentru înfiinţarea sa va fi demarată la Constanţa imediat ce va exista un cadru legislativ care să reglementeze această activitate. ”Sînt multe lucruri în comportamentul actualei Poliţii de care eu, personal, sînt nemulţumit. Ştiţi că am încercat să suplimentăm numărul poliţiştilor şi să îi ajutăm. Pînă acum doi ani aveam un plan comun de pază cu celebrii body-guarzi cu care am reuşit să facem ordine şi linişte în staţiunea Mamaia. În acel mod se putea desfăşura un turism civilizat, ceea ce nu se întîmplase pînă în anul 2000. După ce va apărea legislaţia, vom şi înfiinţa Poliţia Locală”, a declarat Radu Mazăre. El a mai spus că un alt aspect care îl nemulţumeşte este acela că nu sînt luate măsuri împotriva şoferilor care îşi parchează neregulamentar maşinile. ”Parcatul autoturismelor se face complet haotic şi îngreunează circulaţia în oraş. Dacă pe bulevarde s-ar putea circula pe două benzi şi nu pe una, aşa cum se întîmplă la ora actuală, timpul de călătorie s-ar înjumătăţi”, a declarat primarul, adăugînd că lista problemelor în care Poliţia ar trebui să se implice activ nu se rezumă doar la atît. Reamintim că Ministerul Administraţiei şi Internelor are în plan înfiinţarea Poliţiei Locale, care va avea dreptul de a acorda amenzi de circulaţie de la 1 ianuarie 2008. Poliţia Locală va prelua, prin reorganizare, Poliţia Comunitară, precum şi o parte a atribuţiilor Poliţiei Naţionale, integrînd, totodată, compartimentele de specialitate din primării responsabile cu inspecţia şi controlul în construcţii, urbanism, protecţia mediului şi comerţ, sprijinind, totodată, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor în activitatea de teren a acestora. În plus, de la 1 ianuarie 2008, se va forma, la nivel de oraş sau comună, o comisie locală de ordine publică, care va trebui să asigure cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul siguranţei publice. Aceste comisii vor fi constituite din: primar, şeful Poliţiei Locale, şeful structurii de jandarmi competente teritorial, şeful unităţii teritoriale de Poliţie, consilieri locali, reprezentanţi ai comunităţii respective, desemnaţi de Consiliul Local.