Înfiorător! La 12 ani a născut un făt mort, după care a fugit din spital!

10:36:52 / 25 Martie 2016

pentru romanul UNUL . Iar fac confuzie intre roman si tigan . Sorry !

Au etnie Romanesca ! Adica : nu sunt tigani asa cum vrei tu sa insinuezi . Voi romanii ii faceti de ras pe tigani in Europa . Si sti dece ? Pentru ca sunteti neam de slugarnici , stergatori de funduri . Cum pleaca o romanca la munca in Spania sau Italia sa stearga cacatul Europei , repede isi abandoneaza familia si sa marita cu vre-un martalog sau ramane gravida cu alt roman care la randul sau slugareste prin santiere si doarme pe sub poduri . Copii au inocenta lor indiferent de rasa , etnie sau statut social . Ar trebuii sa belesti ochii mai bine inainte de a pune stampila ta mizerabila pe buletinul de vot la fel de mizerabil . Asta genereaza asa cum ai scris tu in subiect "lipsa de educatie si preocupare pentru propriul copil" Intrebare : Esti sigur ca tu face destule pentru poporul tau ?