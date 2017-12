Inflația scade la 0,66%, un nou minim istoric

Preţurile de consum au scăzut cu 0,3% în luna iunie, iar inflaţia anuală a coborât la 0,66%, un nou minim istoric după cel din mai, pe fondul ieftinirii alimentelor cu 0,7% şi tarifelor la servicii cu 0,2%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Inflaţia anuală a coborât astfel de la 0,94% în mai, în aprilie fiind atins cel mai ridicat nivel din acest an, de 1,21%. În iunie, cele mai importante scăderi de preţuri au fost înregistrate la cartofi (-9,5%), legume şi conserve (-5,5%), ouă (-3,9%), zahăr (-2,7%), citrice şi alte fructe meridionale (2,5%). De cealaltă parte, cele mai mari scumpiri s-au consemnat la miere de albine (1%), fasole boabe şi alte leguminoase (0,6%), fructe proaspete (0,4%) şi încălţăminte (0,2%). BNR a revizuit în mai prognoza de inflaţie pentru acest an, de la 3,5 la 3,3%, guvernatorul Mugur Isărescu punctând că „banca centrală nu are certitudinea că rata anuală a inflaţiei va rămâne la acelaşi nivel în 2014 și în 2015“. „Publicul și pieţele cred din ce în ce mai mult că România a ajuns în situaţia unei inflaţii scăzute, deci nu suntem siguri că această traiectorie, care este sensibil îmbunătăţită faţă de cea de la începutul anului, este una de durată, adică nu se termină în partea a doua a anului, ci se duce şi în 2015. Totuși, noi lucrăm cu prognoze pe doi ani, iar tendințele pentru semestrul doi nu sunt consolidate încă, așa că ar putea să apară volatilități“, a spus recent Isărescu.