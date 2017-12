Inflaţia anuală de 7,39% în octombrie a surprins analiştii

Inflaţia anuală, în octombrie, a crescut uşor la 7,39%, preţurile de consum crescînd în această lună cu 1,06%, faţă de 0,4% în septembrie, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Pe primul loc în topul scumpirilor din a zecea lună a anului se află ouăle, cu 10%. Justificarea creşterilor de preţuri de consum vine din scumpirea semnificativă a serviciilor şi a produselor alimentare. INS consemnează faptul că, în octombrie, tarifele la servicii au crescut în medie cu 2,2%, în timp ce mărfurile alimentare au avut preţuri cu 1,14% mai mari faţă de luna anterioară. Mărfurile nealimentare au înregistrat scumpiri la jumătate din media preţurilor de consum, respectiv de 0,52%. Cele mai importante majorări de tarife au fost consemnate la serviciile de cinematografie, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţămîntul şi educaţia. Aceste scumpiri sînt puse pe seama comportamentului sezonier al consumatorilor şi pe începutul anului şcolar. Pe de altă parte, deprecierea leului, care a pierdut în octombrie 3,3% în faţa euro, a dus la scumpirea serviciilor de telefonie şi de transport aerian. La categoria mărfurilor alimentare, scumpiri notabile au avut, pe lîngă ouă, şi legumele (3,68%) şi brînzeturile (3,45%). Dintre alimentele incluse în coşul preţurilor de consum, doar patru produse au înregistrat ieftiniri, dar mult mai mici, respectiv sub 1,1%. La mărfuri nealimentare se remarcă ieftinirea nesemnificativă cu 0,3% a preţurilor combustibililor. Urcarea ratei inflaţiei lunare pe octombrie la 1,6% i-a surprins pe analiştii economici. Aceştia susţin că şansele unei inflaţii anuale de 6,5% s-au redus considerabil în aceste condiţii şi este mult mai probabilă o inflaţie anuală de 6,8% sau 7% la finele lui 2008. Economistul Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru, a explicat: \"Presiunile inflaţioniste rămîn ridicate, toate creşterile de venituri şi un deficit bugetar mai mare pun presiune pe inflaţie\". Analistul economic, Aurelian Dochia, susţine că sfîrşitul acestui an va sta sub semnul a două tendinţe contrarii: pe de o parte ieftinirea preţurilor la petrol, iar pe de altă parte, deprecierea leului în faţa monedei europene.