Inflaţia, aproape de o performanţă istorică

România are şansa istorică de a se apropia foarte mult de inflaţia zonei euro, care a crescut peste ţinta de 2%, ajungând la 2,5%, în iulie, spune economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea. „În plus, Banca Centrală Europeană va fi obligată la o politică monetară acomodativă pe termen mediu. De cealaltă parte, dacă politica BNR va fi sprijinită în mod ferm de politicile fiscale şi salariale, este posibil să atingem o inflaţie de 3,5%, în decembrie 2012, cu o perspectivă bună, de sub 3%, în perioada 2013 - 2014”, explică Lazea. Oficialul BNR mai adaugă că inflaţia din România este de natură structurală şi va necesita o perioadă mai lungă pentru a fi eliminată.