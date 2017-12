Inflaţia din acest an, uşor sub limita superioară a ţintei BNR

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) anticipează o inflaţie de 4,3% pentru acest an, uşor sub limita superioară a ţintei Băncii Naţionale a României (BNR), de 4,5%, şi estimează că avansul preţurilor se va reduce anul viitor la 3,5%, potrivit prognozei preliminare de toamnă. CNP anticipează că inflaţia medie se va plasa la 5,5% în acest an, uşor sub prognoza iniţială, care indica un nivel de 5,8% în 2009. Preţurile de consum s-au redus în august cu 0,19% faţă de luna precedentă, comparativ cu declinul de 0,07% din iulie, iar rata anuală a inflaţiei a coborît pentru a şasea lună consecutiv, de la 5,06%, la 4,96%, nivel care nu a mai fost atins din luna august 2007, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Noua prognoză a CNP arată o uşoară creştere a inflaţiei medii de anul viitor comparativ cu estimarea anterioară, de la 3,5%, la 3,7%. Pe medie, CNP menţine însă estimările din intervalul 2011 - 2013, respectiv 3,2% peste doi ani, 2,8% în 2012 şi 2,5% în 2013. Pentru 2014, rata medie a inflaţiei este prevăzută la 2,3%. Pentru sfîrşitul anului 2014, CNP vede o inflaţie de 2%, în scădere de la 3,2% în decembrie 2011, 2,6% la finele lui 2012 şi 2,3% în decembrie 2013. Prognoza de toamnă nu aduce noutăţi în privinţa anticipaţiilor pe cursul de schimb mediu, respectiv 4,25 lei/euro în 2009, 4,20 lei/euro în 2010, 4,17 lei/euro în 2011, 4,12 lei/euro în 2012, 4,07 lei/euro în 2013 şi 4,03 lei/euro în 2014. BNR a fixat pentru 2009 o ţintă de inflaţie de 3,5%, cu un interval de variaţie de un punct procentual, şi prognozează că indicatorul se va plasa la 4,3% în luna decembrie. Fondul Monetar Internaţional estimează că inflaţia din acest an se va plasa la 4,3%, sub punctul central de 4,5% avut în vedere la momentul negocierii acordului stand-by, în luna martie. În ceea ce priveşte deficitul de cont curent, CNP anticipează, în prognoza de toamnă, că acesta se va reduce în termeni absoluţi cu peste zece miliarde de euro, de la 16,89 miliarde de euro, la 5,38 miliarde de euro. Soldul balanţei comerciale va scădea la 5,74 miliarde de euro în acest an, comparativ cu o valoare de 18,37 miliarde de euro anul trecut. Deficitul contului curent al balanţei de plăţi s-a plasat după primele şapte luni la 2,717 miliarde euro, în scădere cu 73,8% faţă de perioada similară a anului trecut, contracţia fiind apropiată de cea înregistrată în primele şase luni, de 73,3%, potrivit datelor BNR.