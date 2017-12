Inflaţia din iulie 2008, vîrful ultimilor trei ani!

Luna iulie 2008 consemnează, fără îndoială, cel mai înalt nivel al inflaţiei din ultimii trei ani, estimat de analişti la 9,2 - 9,4%, lucru care justifică revizuirea în sus cu 0,6% a prognozei BNR privind inflaţia la final de an, la 6,6%. Cauza care a generat acest nou vîrf de inflaţie este reprezentată de scumpirea gazelor şi a electricităţii, cît şi de majorarea accizelor. Reamintim că rata anuală a inflaţiei nu a mai depăşit 9% din iulie 2005, lună pentru care Institutul Naţional de Statistică (INS) a afişat o inflaţie anuală de 9,3%. Majorarea preţurilor administrate contribuie cu 0,9% la inflaţia lunară, este de părere economistul şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru, care speră ca \"aprecierea leului în iulie să contracareze parţial inflaţia provocată de creşterea preţurilor administrate”. El mizează pe o inflaţie anuală de 9,3% în iulie şi vede o temperare a acesteia pînă la 8,5% în august, iar pentru final de an prognozează o inflaţie de 6,5% . Referitor la creşterea dobînzii de politică monetară operată de BNR pe 31 iulie, la 10,25%, economistul şef de la Raiffeisen Bank spune că decizia BNR a fost luată mai degrabă din cauza riscului mare de ratare a ţintei de inflaţie în 2009 (nu doar în 2008) şi nu ca un impuls pentru scăderea inflaţiei din august, “care s-ar fi produs oricum”. Pe de altă parte, preţurile produselor alimentare în iulie vor constitui semnal foarte important pentru evoluţia inflaţiei pentru restul anului în curs, este de părere economistul şef al Băncii Comerciale Române (BCR), Lucian Anghel. \"Dacă preţurile produselor agroalimentare încep să scadă, cred că avem şanse să ajungem la o inflaţie de 6,6% la finalul anului\", a adăugat Anghel, care se aşteaptă la un nivel al inflaţiei în iulie între 9,2 şi 9,4%. Aşa cum era de aşteptat, majorarea dobînzii de politică monetară a băncii centrale a apreciat moneda naţională, însă la un nivel pe care analiştii îl consideră \"nesustenabil\" şi \"nefundamentat\". \"Nivelul curent al cursului de schimb este periculos, deoarece nu are fundamente economice\", a adăugat Ionuţ Dumitru. La rîndul său, economistul şef al Alpha Bank România, Ella Kallai, spune că un nivel \"preferabil\" al cursului de schimb ar fi în intervalul 3,55-3,65 lei/euro. Kallai estimează o inflaţie anuală în iulie de 9,38%. Analiştii şi piaţa aşteaptă publicarea datelor INS cu privire la evoluţia preţurilor din luna iulie, pentru a vedea dacă prognozele lor se apropie de realitate.