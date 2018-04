Inflația explodează la 5%!

Legumele şi fructele sunt mărfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult în martie comparativ cu februarie, preţurile lor crescând cu 3,32% (în cazul fructelor şi conservelor din fructe) şi, respectiv, cu 2,21% (legumele şi conservele de legume). Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) publicate joi, în cazul fructelor, cele mai mari creşteri de preţ au fost înregistrate la fructe proaspete, care au fost mai scumpe cu 3,93%, iar în ceea ce priveşte legumele, cel mai mult s-au scumpit cartofii, al căror preţ a urcat în martie cu 2,67%. Pe de altă parte, au fost şi alimente care s-au ieftinit luna trecută, printre care ouăle, al căror preţ a fost mai mic cu 5,71%, şi zahărul, mai ieftin cu 0,38%. Pe ansamblu, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 0,48% în martie faţă de februarie. La capitolul mărfuri nealimentare, cel mai mult s-au scumpit produsele cultural sportive, cu 0,39%, din această categorie cărţile, ziarele şi revistele consemnând creşteri de preţuri de 0,88%. Scumpiri au mai fost înregistrate la mobilă (plus 0,34%) şi îmbrăcăminte (0,23%). Preţurile mărfurilor nealimentare au urcat cu 0,15%, pe ansamblu. Serviciile au costat mai mult cu 0,30% în martie, pe fondul scumpirilor transportului aerian (plus 1,07%), celui rutier (0,57%) şi igienei şi cosmeticii (plus 0,50%). Rata inflaţiei a urcat la 5% în martie 2018, de la 4,7% în luna precedentă, pe fondul scumpirii mărfurilor nealimentare cu 6,57%, a celor alimentare cu 4,01% şi a serviciilor cu 2,9%. Ba mai mult, potrivit datelor Eurostat, în februarie, România a înregistrat cea mai ridicată inflaţie anuală (3,8%) din Uniunea Europeană. În UE, indicatorul a scăzut până la 1,3%, de la 1,6% în ianuarie. În februarie, Banca Naţională a României a revizuit în creştere la 3,5%, de la 3,2%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an.