„Inflaţia importată ameninţă ieşirea din recesiune”

Principala ameninţare pentru revenirea economiei este inflaţia importată, în condiţiile în care preţurile de consum sunt influenţate foarte mult de costul produselor importate, a declarat economistul-şef al Bancpost, Dan Bucşa, care este de părere că rata inflaţiei va continua să scadă, fără a atinge însă ţinta de 3% a băncii centrale. „Inflaţia ar putea scădea sub 5% până în iulie. Şansele ca inflaţia anuală să ajungă sub 4 sunt ameninţate de creşterile preţurilor la combustibili şi alimente în toată lumea şi de liberalizarea anunţată a preţurilor la energie şi gaze naturale”, consideră Bucşa. Economistul-şef al Bancpost mai spune că România nu are cum să ajungă la o creştere economică de 1,5%, în acest an. „Nu ştiu dacă putem trece de la o contracţie de 2% la o creştere de 1,5%, având în vedere că nu sunt optimist în privinţa investiţiilor străine directe. 2011 ar trebui să fie însă anul în care economia românească iese în sfârşit din recesiune, deşi redresarea va fi lentă”, spune Dan Bucşa. În viziunea sa, factorii cheie pentru creşterea PIB-ului sunt îmbunătăţirea percepţiei consumatorului faţă de situaţia economiei şi creşterea creditării. „Dinamica reală prognozată a PIB-ului, între -1,3% şi +1,4%, indică faptul că nu vor avea loc modificări semnificative ale condiţiilor economice în acest an, în comparaţie cu 2010”, a adăugat reprezentantul Bancpost.