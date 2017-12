Inflaţia în creştere scade şansele aderării la euro în 2015

Într-o analiză realizată de casa de brokeraj Noble Securities, sucursala din România, reiese că inflaţia în creştere accentuată este un argument în plus care demonstrează că aderarea României la moneda euro se va putea realiza într-un orizont îndepărtat. “Presupunând totuşi că România ar ajunge cumva să îndeplinească la timp toate criteriile de convergenţă nominală (ceea ce nu este deloc uşor), anul 2015 rămâne încă într-o perspectivă de risc din punct de vedere al convergenţei reale şi deci al dezechilibrelor care ar putea să apară. În plus, criza din Zona Euro este departe de a fi rezolvată şi nu avem un orizont de timp în acest sens, astfel încât a avea o politică monetară proprie pare să rămână un avantaj în următorii ani”, a declarat directorul general Noble Securities - sucursala România, Victor Safta, membru al grupului financiar european Getin Noble Bank Groups of Companies & Getin Holding. Autorităţile române menţin 2015 ca obiectiv pentru adoptarea monedei unice. Pentru a-l atinge, România trebuie să îndeplinească o serie de criterii de convergenţă. Setul criteriilor de convergenţă nominală vizează deficit şi datorie publică scăzute, ratele dobânzilor pe termen lung la un anumit nivel, stabilitatea cursului de schimb şi a preţurilor. (M.D.)