Inflaţia în Zona Euro a scăzut în decembrie

Rata anuală a inflaţiei în cele 17 state din Zona Euro a scăzut neaşteptat în decembrie, la 2,8%, de la 3% în luna precedentă, conform unei estimări preliminare publicate ieri de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Cifra comunicată este una rapidă şi nu oferă detalii cu privire la preţurile care au înregistrat cea mai rapidă creştere. Eurostat va da publicităţii, pe 17 ianuarie, o a doua estimare revizuită, ocazie cu care analiştii vor urmări cu atenţie evoluţia preţurilor de bază, care exclud energia şi alimentele.

În pofida scăderii, rata inflaţiei în Zona Euro a rămas peste ţinta avută în vedere de Banca Centrală Europeană (BCE), care vrea să menţină creşterea preţurilor sub dar în apropiere de două procente. Luna trecută, BCE a revizuit în sus estimările de creştere a preţurilor la 2,7% în 2011 (faţă de 2,6% cât estima anterior) şi la 2% în 2012 (de la 1,7% cât prognoza anterior). Cu toate acestea, BCE se aşteaptă ca inflaţia în Zona Euro să înregistreze o scădere progresivă, pentru a ajunge la 1,5% în 2013. Pentru a ţine sub control presiunile inflaţioniste, BCE a decis pe 8 decembrie să reducă dobânda de referinţă cu un sfert de punct, până la nivelul record de 1%, iar oficialii BCE au lăsat să se înţeleagă că ar putea urma şi alte reduceri de dobândă în cursul acestui an.