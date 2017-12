Inflaţia, la 8%?

Un studiu al Băncii Raiffeisen arată că majorarea TVA de la 19%, la 24%, eliminarea subvenţiilor la căldură, creşterea preţurilor la alimente din cauza inundaţiilor, precum şi deprecierea leului ar putea duce rata inflaţiei la 8% la finele acestui an. „Rata inflaţiei ar trebui să sară în iulie, ca urmare a majorării TVA. Deşi ne aşteptăm la o contribuţie de 70% din creşterea TVA la majorarea preţurilor de consum, deprecierea leului, eliminarea subvenţiilor pentru căldură, dar şi efectele negative în preţurile la alimente din cauza inundaţiilor recente ar trebui să împingă rata inflaţiei la un nivel înalt la finele anului, de peste 8% în decembrie 2010, potrivit estimările noastre preliminare”, arată Raiffeisen Bank. În condiţiile unei creşteri substanţiale a inflaţiei, Raiffeisen consideră că BNR „nu mai are loc” pentru reducerea dobânzii de politică monetară până la finele acestui an. „Credem că există riscuri pentru a vedea chiar o creştere în dobânda de politică monetară în următoarele luni dacă vor apărea efecte de runda a doua în urma majorării TVA, iar anticipaţiile inflaţioniste vor creşte. De asemenea, există riscul să crească dobânzile interbancare”, se menţionează în studiu. Consiliul de Administraţie al BNR a decis miercuri să menţină dobânda de politică monetară la minimul istoric de 6,25%, precum şi a ratelor pentru rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei, la 15%, şi în valută, la 25%.