Inflaţia s-a temperat în iunie

Rata anuală a inflaţiei a coborît în iunie la 5,86%, în conformitate cu estimările, de la 5,95% în mai, pe fondul ieftinirii alimentelor şi creşterii temperate a preţurilor la mărfurile nealimentare şi servicii, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Un nivel atît de scăzut al ratei anuale a inflaţiei nu a mai fost atins din august 2007, cînd indicele anual al preţurilor de consum a fost de 4,6%. Cele mai mari creşteri de preţuri au fost înregistrate în iunie la cartofi (6,11%) şi fructe proaspete (4,40%), însă cele mai multe produse alimentare s-au scumpit nesemnificativ ori s-au ieftinit, potrivit INS. Pe partea de mărfuri nealimentare, preţul la autoturisme şi piese de schimb a crescut, în iunie, cu 0,31%, preţul gazelor a stagnat, la fel şi cel al energiei electrice şi termice. În schimb, combustibilii s-au scumpit cu 2,14%, iar tutunul, cu 0,10%. Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Constanţa, în luna mai a acestui an, preţurile de consum au fost cu 2,93% mai mari decît în decembrie 2008. Preţurile de consum au crescut cu 1,40% la mărfurile alimentare, cu 3,70% la mărfurile nealimentare şi cu 4,31% la servicii, faţă de luna decembrie 2008. Agenţii economici din judeţul Constanţa au exportat, în primele trei luni ale anului 2009, mărfuri în valoare de 379,2 milioane euro şi au importat mărfuri în valoare de 417,2 milioane euro. În structură, în această perioadă au predominat produsele din grupa „combustibili şi uleiuri minerale” atît la export, cu 47,8% (produse petroliere), cît şi la import, cu 58,8% (petrol şi, în cantităţi mai mici, produse petroliere). De asemenea, la export, ponderi importante mai deţin navele maritime (25,2%) şi produsele din grupa „fontă, fier şi oţel” (10,5%), iar la import, produsele din grupa „maşini şi aparate, echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile”(15,1%), precum şi produsele din grupa „metale comune şi articole din acestea” (4,3%). Faţă de perioada ianuarie-martie 2008, exportul a scăzut cu 21,6%, iar importul, cu 35,9%. Datele statistice ale Direcţiei Judeţene de Statistică Constanţa arată că rata medie lunară a inflaţiei a fost de 0,6% în primele cinci luni ale anului 2009, la fel ca în aceeaşi perioadă din 2008. Banca Naţională a României (BNR) ţinteşte în acest an o inflaţie de 3,5% plus minus un punct procentual, dar ultima sa prognoză indică un nivel al inflaţiei de 4,4% la finalul anului, revizuită uşor în scădere faţă de nivelul estimat anterior. De asemenea, BNR a revizuit în scădere prognoza pentru inflaţia la finalul anului viitor, de la 3,2%, la 2,8%, în condiţiile în care ţinta pentru anul viitor a fost stabilită la 3,5%, plus sau minus un punct procentual.