Inflaţie de peste 9% în iulie!

Rata anuală a inflaţiei din iulie va depăşi probabil nivelul de 9-9,1%, pentru ca apoi să înregistreze o revenire în scădere, a declarat, ieri, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu. În iunie, rata anuală a inflaţiei a fost de 8,61%, preţurile de consum crescînd cu 0,28% faţă de luna mai. Inflaţia va intra în marja de variaţie din jurul ţintei BNR abia în vara anului viitor, a subliniat Isărescu. \"După un vîrf de aproximativ 9,1-9,2% în iulie, urmează o perioadă de scădere a ratei inflaţiei anuale. Credem că va fi permanentă pînă în decembrie, inclusiv datorită efectului de bază\", a afirmat guvernatorul BNR, arătînd că această tendinţă de decelerare, calculată pe medii trimestriale, va continua şi anul următor. Banca centrală ţinteşte pentru acest an o inflaţie de 3,8%, plus/minus un punct procentual, iar pentru 2009, de 3,5%, cu acelaşi interval de variaţie. Totodată, BNR a anunţat, ieri, revizuirea în creştere cu 0,6% şi 0,7% a prognozelor referitoare la nivelul inflaţiei pentru acest an şi pentru anul viitor. Astfel, pentru 2008, estimarea a fost revizuită de la 6%, la 6,6%, iar pentru 2009, de la 3,5%, la 4,2%. Pe acest fond, Isărescu avansează o prognoză de 8-9% creştere economică pentru anul în curs. Anul trecut, creşterea economică a fost de 6%, iar în primul trimestru al acestui an s-a situat la 8,2%. “Faptul că se menţine nemodficată ţinta de inflaţie a BNR demonstrează că banca centrală este angajată în coborîrea inflaţiei”, a mai declarat Isărescu. Referitor la deficitul bugetar, guvernatorul BNR ia în calcul riscul ca acesta să se îndrepte în 2008 spre 3% din PIB, din cauza faptului că ne aflăm în plin an electoral. Oficialul băncii centrale a reamintit că instituţia a insistat pentru o aşezare mai echilibrată a cheltuielilor publice şi evitarea unor cheltuieli ridicate la sfîrşit de an. Bugetul general consolidat a înregistrat în primul semestru din acest an un deficit de 1,18% din PIB, respectiv 5,19 miliarde de lei, după un deficit de 0,4% din PIB în luna mai. După a doua rectificare bugetară din 2008, deficitul bugetului general consolidat pentru acest an a fost majorat cu 842 de milioane lei, dar a rămas la nivelul de 2,3% din PIB, în condiţiile revizuirii în sus a PIB, de la 440 de miliarde lei,la 475 de miliarde lei.