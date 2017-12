Influențare a Justiției sau bunăvoință?

PRO... Lobby-iștii bancari s-au prins că e cam groasă treaba cu tentativa de influențare a Justiției, prin scrisoarea tupeistă trimisă acum câteva zile de președintele Consiliului Patronatelor Bancare (CPBR), Steven van Groningen, și-acum încearcă să dreagă busuiocul, prin comunicate amuzante. Ideea de bază e că scrisoarea a fost un demers firesc întru stabilirea unui cadru predictibil și stabil, atât pentru clienți, cât și pentru bănci. „Dacă am fi considerat măcar 1% că mesajul poate fi interpretat ca o imixtiune în actul de justiţie, nu l-am mai fi trimis. Dar noi am plecat de la premisa că judecătorii trebuie să judece pe baza legii și că legea este unitară, dar am observat că soluţiile erau de multe ori diferite pentru cazuri similare sau chiar identice“, spune directorul executiv al CPBR, Bogdan Preda. Iar asta i-a făcut pe membrii patronatului să considere oportună oferirea de expertiză tehnică magistraților - „Institutul Naţional al Magistraturii organizează programe de formare continuă, iar la nivelul curţilor de apel se organizează periodic discuţii între preşedinţi şi reprezentanţi ai CSM, dedicate discutării aspectelor de practică neunitară pe diverse zone de drept. Ne-am gândit că nu strică să punem la dispoziţie specialişti din bănci, care să explice mecanismele de funcţionare a instituţiilor de credit şi produselor bancare“.

...ȘI CONTRA De cealaltă parte, avocatul Gheorghe Piperea nu-i convins de scuzele bancherilor - „Şi noi vrem soluţii predictibile, dar nimeni nu se gândeşte că am putea preda cursuri magistraţilor despre cum se exercită abuzul de putere economică a băncilor asupra consumatorilor şi despre cum vedem noi afacerea bancară - onestă, sinceră, deschisă, şi nu plină de practici înşelătoare, produse defectuoase şi o continuă propagandă mincinoasă în contra clienţilor, deopotrivă firme sau persoane fizice“. Piperea ține să le mulțumească bancherilor - „Continuaţi, băieţi, să fiţi aroganţi, să priviţi pe toată lumea din pod, iritaţi judecătorii şi atingeţi-i în amorul propriu, că veţi pierde, aşa cum aţi pierdut şi în cazul clauzelor abuzive, şi în cazul dării în plată“. Și-ar mai fi ceva de spus - „Sunt mai multe căi procedurale declanşate de consumatori (în ciuda opoziţiei onestelor bănci) cu scopul obţinerii unei soluţii unitare: întrebări preliminare la ICCJ, întrebări preliminare la CJUE, cereri de recurs în interesul legii formulate la Avocatul Poporului. Probabil că ăsta este motivul agitaţiei CPBR: să fie influenţată ICCJ, cu intenţia schimbării trendului favorabil consumatorilor“.