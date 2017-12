Influenţe… liberale la Gîrliciu

Candidatul PSD la funcţia de primar al comunei Gîrliciu, Constantin Cimpoiaşu, a depus la poliţia din localitate două sesizări prin care îi acuză pe liberali că ar fi încercat să influenţeze electoratul. Contestaţiile reprezentantului PSD au fost susţinute de localnicii Marius Dobre şi Mihai Tudor, care au afirmat că doi reprezentanţi ai PNL le-au indicat celor doi să voteze cu PNL. „Iniţial m-am gîndit să stric votul, pentru că nu prea am cu cine să votez. În acel moment, un reprezentant al PNL s-a apropiat de mine şi mi-a recomandat să votez cu PNL. Am considerat că mi s-a adus un afront şi am sesizat imediat autorităţile”, a declarat Mihai Tudor. De asemenea, Marius Dobre a spus: „M-am uitat să văd dacă sînt pe listă, dar imediat, un membru PNL, pe numele său Petrică Cazacu, care este şi consilier local, mi-a recomandat să votez lista PNL”.