INFO Class 1 Romanian Grand Prix

@ Astăzi sosesc în Mamaia echipele Spirit of Norway Racing şi Chris Parsonage Racing @ Mai exact este vorba de bărcile Spirit of Norway 10, Spirit of Norway 20 şi Negotiator 50 @ Campioana mondială en titre - Spirit of Norway 10 - a cîştigat prima cursă abia la Oslo, după ce a avut probleme tehnice la primele două curse ale sezonului. @ Spirit of Norway 10 va pierde titlul european (îl deţinea şi pe acesta) pentru că nu mai poate ajunge - matematic - pe Victory 77, indiferent de rezultatul cursei de la Mamaia @ Scara de punctaj la cursele din Class One este: 20 - 15 - 12 - 9 - 7 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 @ Traseul de concurs va fi definitivat marţi, cînd se vor monta balizele pentru viraje (2 la 90 grade şi unul la 180 grade), precum şi pentru şicană. @ Accesul în zona de concurs pentru spectatori este pe trei categorii: acces liber în majoritatea zonelor de pe malul lacului Siutghiol; bilete de 80 RON la tribunele din zona Hotelului “Scandinavia”; bilete VIP de 850 RON în zone special amenajate @ Ultimele bărci vor ajunge la Mamaia abia miercuri - Foresti & Suardi 2 şi 8.